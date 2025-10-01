Assine
overlay
Início Política
LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Betim aprova diárias de até US$ 440 para vereadores

Proposta teve somente um voto contrário. Prestação de contas dos gastos será feita por meio de um relatório de viagem

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
01/10/2025 18:35 - atualizado em 01/10/2025 18:36

compartilhe

Siga no
x
Vereadores aprovam diárias de até 400 dólares em votação que contou somente com um voto contrário
Vereadores aprovam diárias de até US$ 440 em votação que contou somente com um voto contrário crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Betim

A Câmara Municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aprovou nessa terça-feira (30/9), em primeiro turno, o Projeto de Resolução 2873/2025 que estabelece o pagamento de diárias de até US$ 440 (R$ 2.345 na cotação do dia) a vereadores e servidores do Legislativo municipal. O projeto foi aprovado por 13 votos a 1. 

Leia Mais

Somente o vereador Dudu Braga (PV) foi contra a proposta. Outros sete não votaram, e dois estavam ausentes. (Confira abaixo como cada parlamentar votou) 

De acordo com o projeto, os vereadores e os servidores que usarem as diárias terão até dez dias após o retorno para prestar contas por meio de um relatório de viagem. O texto não exige apresentação de nota fiscal para conferência dos gastos com os recursos. Elas podem ser usadas para pagar alimentação, hospedagem e deslocamento. Em caso de necessidade de compra de passagens aéreas, esse custo ficará a cargo da Câmara.

Para as viagens no estado, os vereadores terão direito a receber diárias no valor de R$ 661,75, e os servidores e ocupantes de cargos em comissão, R$ 567,21. Para os deslocamentos para outros estados, a diária é de R$ 992,62 a vereadores, e R$ 709,01, para os demais.

No caso de viagens para o exterior, os parlamentares receberão US$ 440, e os servidores, US$ 390.  A proposta também prevê o reajuste anual desses valores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Procurada, a Câmara Municipal de Betim não se manifestou sobre a votação do projeto das diárias. O espaço segue em aberto para o pronunciamento do Legislativo.

Confira como votou cada vereador

Adélio Carlos (PDT) Ausente 

Alexandre da Paz (MDB) Sim 

Angela Maria (Republicanos) Não votou 

Baé da Comunidade (PP) Sim 

Carlin Amigão (MDB) Sim 

Claudinho (PSB) Não votou 

Dudu Braga (PV) Não 

Gilberto Vianópolis (Cidadania) Sim 

Gregorio Silva (SDD) Sim 

Ivanildo Petrovale (Cidadania) Sim 

Kenin do G10 (DC) Não votou 

Klebinho Rezende (Avante) Não votou 

Layon Silva (PL) Não votou 

Leo Contador (Cidadania) Não votou 

Marquinho Rodrigues (União Brasil) Sim 

Paulo Tekim (PL) Não votou 

Professor Alexandre Xeréu (PL) Sim 

Ricardo Lana (PP) Sim 

Roberto da Quadra (União Brasil) Sim 

Rony Martins (Republicanos) Sim 

Tiago Santana (PCdoB) Ausente 

Toninho da Farmácia (PL) Sim 

Zequinha Romão (PP) Sim

Tópicos relacionados:

betim camara grande-bh minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay