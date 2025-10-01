Câmara Municipal de Betim aprova diárias de até US$ 440 para vereadores
Proposta teve somente um voto contrário. Prestação de contas dos gastos será feita por meio de um relatório de viagem
A Câmara Municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aprovou nessa terça-feira (30/9), em primeiro turno, o Projeto de Resolução 2873/2025 que estabelece o pagamento de diárias de até US$ 440 (R$ 2.345 na cotação do dia) a vereadores e servidores do Legislativo municipal. O projeto foi aprovado por 13 votos a 1.
Somente o vereador Dudu Braga (PV) foi contra a proposta. Outros sete não votaram, e dois estavam ausentes. (Confira abaixo como cada parlamentar votou)
De acordo com o projeto, os vereadores e os servidores que usarem as diárias terão até dez dias após o retorno para prestar contas por meio de um relatório de viagem. O texto não exige apresentação de nota fiscal para conferência dos gastos com os recursos. Elas podem ser usadas para pagar alimentação, hospedagem e deslocamento. Em caso de necessidade de compra de passagens aéreas, esse custo ficará a cargo da Câmara.
Para as viagens no estado, os vereadores terão direito a receber diárias no valor de R$ 661,75, e os servidores e ocupantes de cargos em comissão, R$ 567,21. Para os deslocamentos para outros estados, a diária é de R$ 992,62 a vereadores, e R$ 709,01, para os demais.
No caso de viagens para o exterior, os parlamentares receberão US$ 440, e os servidores, US$ 390. A proposta também prevê o reajuste anual desses valores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Procurada, a Câmara Municipal de Betim não se manifestou sobre a votação do projeto das diárias. O espaço segue em aberto para o pronunciamento do Legislativo.
Confira como votou cada vereador
Adélio Carlos (PDT) Ausente
Alexandre da Paz (MDB) Sim
Angela Maria (Republicanos) Não votou
Baé da Comunidade (PP) Sim
Carlin Amigão (MDB) Sim
Claudinho (PSB) Não votou
Dudu Braga (PV) Não
Gilberto Vianópolis (Cidadania) Sim
Gregorio Silva (SDD) Sim
Ivanildo Petrovale (Cidadania) Sim
Kenin do G10 (DC) Não votou
Klebinho Rezende (Avante) Não votou
Layon Silva (PL) Não votou
Leo Contador (Cidadania) Não votou
Marquinho Rodrigues (União Brasil) Sim
Paulo Tekim (PL) Não votou
Professor Alexandre Xeréu (PL) Sim
Ricardo Lana (PP) Sim
Roberto da Quadra (União Brasil) Sim
Rony Martins (Republicanos) Sim
Tiago Santana (PCdoB) Ausente
Toninho da Farmácia (PL) Sim
Zequinha Romão (PP) Sim