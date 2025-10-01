Câmara Municipal de Betim aprova diárias de até US$ 440 para vereadores

A Câmara Municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aprovou nessa terça-feira (30/9), em primeiro turno, o Projeto de Resolução 2873/2025 que estabelece o pagamento de diárias de até US$ 440 (R$ 2.345 na cotação do dia) a vereadores e servidores do Legislativo municipal. O projeto foi aprovado por 13 votos a 1.

Somente o vereador Dudu Braga (PV) foi contra a proposta. Outros sete não votaram, e dois estavam ausentes. (Confira abaixo como cada parlamentar votou)



De acordo com o projeto, os vereadores e os servidores que usarem as diárias terão até dez dias após o retorno para prestar contas por meio de um relatório de viagem. O texto não exige apresentação de nota fiscal para conferência dos gastos com os recursos. Elas podem ser usadas para pagar alimentação, hospedagem e deslocamento. Em caso de necessidade de compra de passagens aéreas, esse custo ficará a cargo da Câmara.

Para as viagens no estado, os vereadores terão direito a receber diárias no valor de R$ 661,75, e os servidores e ocupantes de cargos em comissão, R$ 567,21. Para os deslocamentos para outros estados, a diária é de R$ 992,62 a vereadores, e R$ 709,01, para os demais.

No caso de viagens para o exterior, os parlamentares receberão US$ 440, e os servidores, US$ 390. A proposta também prevê o reajuste anual desses valores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Procurada, a Câmara Municipal de Betim não se manifestou sobre a votação do projeto das diárias. O espaço segue em aberto para o pronunciamento do Legislativo.

Confira como votou cada vereador

Adélio Carlos (PDT) Ausente

Alexandre da Paz (MDB) Sim

Angela Maria (Republicanos) Não votou

Baé da Comunidade (PP) Sim

Carlin Amigão (MDB) Sim

Claudinho (PSB) Não votou

Dudu Braga (PV) Não

Gilberto Vianópolis (Cidadania) Sim

Gregorio Silva (SDD) Sim

Ivanildo Petrovale (Cidadania) Sim

Kenin do G10 (DC) Não votou

Klebinho Rezende (Avante) Não votou

Layon Silva (PL) Não votou

Leo Contador (Cidadania) Não votou

Marquinho Rodrigues (União Brasil) Sim

Paulo Tekim (PL) Não votou

Professor Alexandre Xeréu (PL) Sim

Ricardo Lana (PP) Sim

Roberto da Quadra (União Brasil) Sim

Rony Martins (Republicanos) Sim

Tiago Santana (PCdoB) Ausente

Toninho da Farmácia (PL) Sim

Zequinha Romão (PP) Sim