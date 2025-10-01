Assine
overlay
Início PlatôBr

Denunciado no Brasil, ex-assessor de Moraes tem restrição de circulação na Itália

Tagliaferro foi notificado sobre extradição e medida restritiva, segundo a defesa. Ele trabalhou no TSE e acusou ministro de perseguir aliados de Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
01/10/2025 14:57

compartilhe

Siga no
x
Denunciado no Brasil, ex-assessor de Moraes tem restrição de circulação na Itália
Denunciado no Brasil, ex-assessor de Moraes tem restrição de circulação na Itália crédito: Platobr Politica

O perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, foi conduzido coercitivamente nesta quarta-feira, 1, pela política da Itália para ser notificado sobre o processo de extradição para o Brasil e de uma ordem judicial de restrição de circulação.

O processo de extradição foi pedido por Moraes ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tagliaferro trabalhou na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, criada pelo ministro, que foi presidente do TSE de 2022 a 2024.

O advogado Eduardo Kuntz, que defende Tagliaferro, informou que o cliente foi “conduzido para tomar ciência do pedido de extradição”, ser notificado de “cautelar de circulação” e, após o procedimento, foi reconduzido para sua casa.

Tagliaferro foi denunciado pela PGR (Procuradoria Geral da República) por vazamento de mensagens de conversas com outros assessores de Moraes no STF e no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em abril deste ano a Polícia Federal concluiu o inquérito e indiciou Tagliaferro por “vazamento” de informação sigilosa com objetivo de alimentar a rede digital bolsonarista com falsas suspeitas sobre o sistema eleitoral.

O ex-assessor está na Itália desde julho, pelo menos, depois de virar aliado da direita e prometer um “dossiê-bomba” contra Moraes. Os depoimentos de Tagliaferro se tornaram parte da estratégia de ataque ao ministro dos defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro. No início de agosto, ele teve as contas bancárias e os cartões de crédito bloqueados por ordem do STF.

Tagliaferro foi investigado pela Polícia Federal em 2023, após reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, que revelou pedidos de dados e produção de documentos ao órgão de investigação do TSE para abastecer inquéritos sob relatoria de Moraes contra bolsonaristas. Naquele ano, o perito foi preso acusado de violência doméstica e demitido do TSE. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay