Flávio Bolsonaro atribui diagnóstico de câncer do pai a 'perseguição'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nessa quarta-feira (17/9), que o diagnóstico de câncer de pele do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é consequência de uma “perseguição incessante” contra ele. A declaração foi publicada nas redes sociais após a divulgação do laudo médico que confirmou a presença de carcinoma de células escamosas em duas das oito lesões retiradas da pele do ex-presidente.

Meu pai já lutou batalhas mais difíceis e venceu. Essa não vai ser diferente. Pode ter certeza que isso é resultado da perseguição incessante desde que @JairBolsonaro ousou desafiar o sistema de frente e lutar pelo Brasil. Mas quem tem Deus e o povo ao seu lado não teme nada e a… pic.twitter.com/vRYkLvMgaP — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 17, 2025

“Meu pai já lutou batalhas mais difíceis e venceu. Essa não vai ser diferente. Pode ter certeza que isso é resultado da perseguição incessante desde que Jair Bolsonaro ousou desafiar o sistema de frente e lutar pelo Brasil. Mas quem tem Deus e o povo ao seu lado não teme nada e a ninguém!”, escreveu o senador.

O boletim médico do Hospital DF Star, em Brasília, detalhou que se trata de um tipo comum de câncer de pele, geralmente provocado pela exposição prolongada ao sol. No caso do ex-presidente, a equipe apontou que as lesões foram identificadas apenas na camada superficial da epiderme.

Ainda segundo os médicos, Bolsonaro não precisará passar por novas cirurgias, mas terá de realizar acompanhamento clínico e reavaliações periódicas. Ele havia dado entrada na unidade hospitalar na terça-feira (16/9) após apresentar quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope.

Com melhora dos sintomas após hidratação e tratamento endovenoso, o ex-presidente recebeu alta nesta quarta.

Íntegra do boletim

“Brasília, 17 de setembro de 2025 – O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas ‘in situ’, em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico”.