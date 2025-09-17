Avaliação positiva de Lula estaciona em 31%, contra 38% de negativa

(FOLHAPRESS) - Nova rodada da pesquisa Genial Quaest liberada nesta quarta-feira (17) mostra que 31% dos brasileiros avaliam o governo Lula como positivo. O valor é o mesmo do que o registrado no levantamento anterior, divulgado em agosto. O percentual dos que consideram a gestão negativa foi de 39% para 38%; dos que a veem como regular, de 27% para 28%. Seguem sem saber responder 3%.

Foram realizadas 2.004 entrevistas presenciais com maiores de 16 anos em 120 municípios distribuídos por todas as regiões do país, entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro global do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Seguem aprovando Lula (PT) 46%, e 51%, desaprovando. O patamar mais favorável à gestão continua no Nordeste (60%), entre os que cursaram até o ensino fundamental (56%), maiores de 60 anos (53%), que recebem até dois salários mínimos (54%) e católicos (51%). O governo ainda tem maior dificuldade em conter a desaprovação de eleitores do Sul (60%), com renda superior a cinco salários mínimos (60%) e evangélicos (61%).

Quando questionados se o governo petista está melhor, igual ou pior do que o esperado, 50% respondem que está pior. O índice era de 45% em maio. Avaliam como igual 27%, parcela que caiu de 36%. Os que consideram a gestão melhor do que o esperado são 21%, ante 16% em maio. No mesmo mês, 78% achavam que Lula deveria fazer um governo diferente do que estava sendo executado, e 17% igual. Agora, são 76% os que acreditam que uma mudança seria melhor, contra 21% que acham que o governo deveria continuar como está.

O percentual dos que acreditam que o país está indo para uma direção certa se manteve nos 36% da pesquisa de agosto. Os que acham o contrário foram de 57% para 58%. Os que não sabem são 6%.

Já 61% dos eleitores acham que Lula perdeu a conexão com o povo, e 35% discordam. As variações estão dentro da margem de erro com relação ao que foi registrado em maio.

Lula é bem-intencionado para 49% das pessoas, e 46% dizem acreditar no oposto. Em julho, eram 45% os que tinham fé nas boas intenções do petista, contra 49% dos que viam o contrário. A entrega de promessas de campanha é vista por 30%, enquanto 67% acreditam que o governo não tem cumprido o que prometeu.

O programa mais popular do governo é o Minha Casa Minha Vida, com 89% de aprovação, 6% de desaprovação e 5% de desconhecimento. O Mais Especialistas é o menos popular: 80% não conhecem a política pública. O aumento de impostos para os super ricos é desaprovado por 20%, a maior resistência entre 13 programas listados. A iniciativa tem 34% de desconhecimento e 46% de aprovação.

Os programas sociais são direitos na concepção de 65% dos entrevistados, e 29% discordam. Em março, eram 51% os que acreditavam na validade da afirmação, e 42% os que viam o contrário. O medo de perder benefícios sociais afeta 28% dos brasileiros.

Quando questionados sobre quais notícias têm visto sobre o governo Lula, 45% dos brasileiros afirmam que elas são em sua maioria negativas, e 27%, positivas. Os valores em julho eram, respectivamente, 52% e 22%. Não têm visto notícias 25%.

Entre as notícias positivas, a ampliação de programas sociais (7%) e o desafio ao presidente dos EUA, Donald Trump (6%) sobre a imposição de tarifas entre os dois países são as mais citadas. Já entre as negativas, destacam-se a crise do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) (9%), o aumento da inflação (8%) e a taxação imposta pelos EUA (7%).



Veja as margens de erro, em pontos percentuais, para cada grupo da pesquisa Genial/Quaest:

Idade: 16 a 34 anos (4), 35 a 59 anos (3), 60 anos ou mais (5)

Escolaridade: até fundamental (4), médio completo (3), superior completo (4)

Renda: até 2 SM (4), de 2 a 5 SM (3), mais de 5 SM (4)

Religião: católicos (3), evangélicos (4)

Região: Sudeste (3), Nordeste (4), Sul (6), Centro-Oeste/Norte (8)