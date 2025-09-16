Assine
Tadeu diz que indefinição da União sobre Propag colocou Copasa na pauta

Presidente da Assembleia e bancada petista pediram ao governo Lula ampliação de prazo para avaliação de estatais, mas governo não se manifestou

16/09/2025 16:29 - atualizado em 16/09/2025 16:49

Presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite, em coletiva após entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo
Presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite, em coletiva após entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo crédito: Elisabete Guimarães/ALMG

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), afirmou que diante do silêncio do governo federal sobre a ampliação dos prazos para avaliação das estatais mineiras teve que cumprir o cronograma e colocar em discussão a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) dentro do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). A subsidiária Copanor, que atende municípios do Norte e do Nordeste de Minas também foi incluída no programa.  

O aumento dos prazos foi solicitado não só pelo presidente da ALMG, durante sua ida a Brasília, no dia 18/8, mas também pela bancada de parlamentares petistas, em carta entregue pessoalmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 29 de agosto, durante visita presidencial à Contagem (Região Metropolitana de Belo Horizonte). Até hoje não houve resposta de nenhum dos dois pedidos. 

No dia 31 de outubro termina o prazo para apresentação da lista de ativos estaduais ao Ministério da Fazenda para fins de abatimento da dívida de R$ 170 bilhões que o governo do estado tem com a União. O prazo final para a adesão ao Propag é 31 de dezembro. Os ativos, que incluem imóveis, débitos previdenciários e empresas estatais, serão usados para quitar 20% da dívida e consequentemente abater os juros cobrados sobre o débito. 

“Há algumas semanas eu fui à Brasília porque nós precisamos ajustar um decreto que foi publicado pela União Federal, mas até então nós não tivemos resposta. Então eu tenho que trabalhar com os prazos atuais”, disse o presidente ao comentar a aprovação ontem pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do projeto que autoriza a venda da Copasa sem a necessidade  de referendo da população, necessitando apenas a aprovação de 48 dos 77 deputados estaduais. Os recursos dessa venda, caso aprovada, devem ser usados no abatimento da dívida com a União. 

O presidente admite que a privatização da estatal é um tema controverso, principalmente no interior do estado, por isso mesmo foi mantida a necessidade de quórum qualificado para a aprovação. “Existem questionamentos no interior como um todo, existem reclamações nós sabemos disso. Então, a assembleia, sempre ouvindo todos, conversando com todo mundo, vai dar sequência (na tramitação do projeto de privatização)”, afirmou o presidente do Legislativo durante entrega, nesta manhã, da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, em solenidade no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Cemig e Uemg

Segundo ele, as outras propostas de federalização de estatais, como por exemplo da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e da Universidade Estadual de Minas Gerais, também discutidas no âmbito do Propag, por enquanto não devem tramitar. “A Cemig,  também nesse momento, não vai tramitar e nem sei se no segundo momento, temos que aguardar o desfecho, temos que aguardar a avaliação da Codemig (Companhia de Desenvolvimento de MInas Gerais), que há mais de um mês já foi aprovada  pela Assembleia Federalização, mas estamos aguardando a avaliação do governo federal”,destacou o presidente, lembrando que o estado também aguarda uma definição do governo federal sobre como será feita a avaliação da Codemig. 

Uma medida provisória foi editada pelo governo federal em abril deste ano prevendo que essa avaliação fosse feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), mas o texto perdeu a validade no mês passado sem que a estatal mineira, cuja federalização já foi aprovada, fosse avaliada.

O governo de Minas ofereceu-se para avaliar, mas não houve autorização do governo federal, que alegou conflito de interesse. Há uma expectativa na ALMG que somente os valores da Codemig, que detém o direito de exploração do nióbio na maior jazida do mundo, localizada em Araxá (MG), seja suficiente para praticamente abater 20% da dívida.

Tadeu Martins Leite, mais uma vez, defendeu a adesão do estado ao Propag. “A nossa dívida hoje é de R$ 170 bilhões, daqui 10 anos vai ser 210 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? É o povo. São as pessoas que tão pagando só juros de um uma dívida que começou lá em 1998”, defendeu.

“Enquanto não temos um novo decreto, com novos prazos, e nem sei se teremos, precisamos dar sequência nessas pautas”, afirmou.

overflay