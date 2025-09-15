Assine
overlay
Início Política
CCJ

PEC que abre caminho para venda da Copasa volta à pauta da ALMG

Caso seja aprovada no colegiado, a matéria seguirá para uma Comissão Especial. Oposição tenta atrasar a tramitação

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
15/09/2025 14:18

compartilhe

Siga no
x
De acordo com a Copasa, intermitência no abastecimento de água no bairro se deve a uma manutenção operacional na rede
De acordo com a Copasa, intermitência no abastecimento de água no bairro se deve a uma manutenção operacional na rede crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira a exigência de referendo popular para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (15/9), às 15h30. Caso seja aprovada no colegiado, a matéria seguirá para uma Comissão Especial.

Leia Mais

Apelidada por sindicatos e movimentos sociais de “PEC do Cala a Boca”, a proposta elimina a necessidade de consultar a população antes de colocar a Copasa à venda. A oposição tem atuado com obstruções para atrasar a tramitação, alegando não apenas a defesa das estatais, mas também a preocupação de que os recursos obtidos com a venda possam ser destinados a outros fins que não o abatimento da dívida de Minas com a União.

No ano passado, após consultar mais de 300 mil pessoas em 120 municípios, o Plebiscito Popular em Defesa das Estatais Mineiras chegou a um resultado claro: 95% das pessoas disseram “não” à venda das estatais, como Cemig, Copasa, Gasmig, Codemge e Codemig. Enquanto 98% defendem a manutenção da exigência de realização do referendo popular.

O governo sustenta que a alteração no texto foi feita justamente para delimitar a aplicação do dinheiro e “esvaziar o argumento” da oposição. Ainda assim, os críticos afirmam que a proposta mantém brechas para a privatização de empresas estratégicas. Em meio ao impasse, o presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite (MDB), articulou a apresentação de um substitutivo que restringe os efeitos da PEC à Copasa, preservando a exigência de referendo no caso da Cemig e de outras estatais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A votação do substitutivo estava prevista para o último dia 10, mas, após quase cinco horas de obstrução da oposição, a deliberação foi adiada. Como a fase de instrução já foi concluída, a expectativa é de que o texto seja apreciado hoje. Se obtiver aval da CCJ, seguirá para a Comissão Especial e, depois, ao plenário.

Tópicos relacionados:

almg copasa privatizacao propag

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay