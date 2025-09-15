Assine
overlay
Início Política
VERBA PÚBLICA

BH pode proibir manifestações políticas em eventos culturais

De autoria do vereador Vile (PL), o PL prevê a proibição, tanto da esquerda e da direita, de manifestar politicamente em shows pagos com verbas públicas

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
15/09/2025 13:25 - atualizado em 15/09/2025 13:58

compartilhe

Siga no
x
Vereador Vile (PL), Belo Horizonte
Vereador Vile (PL), Belo Horizonte crédito: CAMARA DE BH/REPRODUÇÃO

A Câmara Municipal de Belo Horizonte deve analisar um projeto de lei de autoria do vereador Vile (PL) que proíbe manifestações político-partidárias em apresentações artísticas custeadas, patrocinadas ou apoiadas pelo poder público municipal.

Segundo a minuta apresentada, ficam vedadas manifestações diretas ou indiretas de apoio a partidos, candidaturas ou pré-candidaturas, bem como pedidos explícitos ou implícitos de voto. Também se enquadram como proibição o uso de slogans, símbolos, gestos, frases ou encenações que configurem propaganda eleitoral, além de atos que, segundo o texto, extrapolem “a liberdade artística para promover agenda ideológica ou partidária em espaço financiado com recursos públicos”.

Leia Mais

Em caso de descumprimento, artistas e produtores seriam obrigados a devolver integralmente os valores recebidos e ficariam proibidos de firmar novos contratos, convênios ou editais com o município por cinco anos. A fiscalização ficaria a cargo do órgão municipal competente.

Vile defendeu a proposta afirmando que recursos públicos não devem ser utilizados para militância política. “Os impostos do povo não são para pseudo-artistas fazerem militância política, quer fazer militância, venda gaste o próprio dinheiro”, declarou à reportagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se aprovado, o projeto entrará em vigor imediatamente após a publicação.

Tópicos relacionados:

bh camara-municipal lei projeto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay