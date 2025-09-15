BH pode proibir manifestações políticas em eventos culturais

A Câmara Municipal de Belo Horizonte deve analisar um projeto de lei de autoria do vereador Vile (PL) que proíbe manifestações político-partidárias em apresentações artísticas custeadas, patrocinadas ou apoiadas pelo poder público municipal.

Segundo a minuta apresentada, ficam vedadas manifestações diretas ou indiretas de apoio a partidos, candidaturas ou pré-candidaturas, bem como pedidos explícitos ou implícitos de voto. Também se enquadram como proibição o uso de slogans, símbolos, gestos, frases ou encenações que configurem propaganda eleitoral, além de atos que, segundo o texto, extrapolem “a liberdade artística para promover agenda ideológica ou partidária em espaço financiado com recursos públicos”.

Em caso de descumprimento, artistas e produtores seriam obrigados a devolver integralmente os valores recebidos e ficariam proibidos de firmar novos contratos, convênios ou editais com o município por cinco anos. A fiscalização ficaria a cargo do órgão municipal competente.

Vile defendeu a proposta afirmando que recursos públicos não devem ser utilizados para militância política. “Os impostos do povo não são para pseudo-artistas fazerem militância política, quer fazer militância, venda gaste o próprio dinheiro”, declarou à reportagem.

Se aprovado, o projeto entrará em vigor imediatamente após a publicação.