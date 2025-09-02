Assine
overlay
Início Política
Patrocínio

Secretaria de Cultura de MG retoma edital da Lei Aldir Blanc

Pasta diz que suspensão cumpriu objetivo de "assegurar transparência" e "segurança jurídica do certame". ALMG vai debater assunto nesta quinta (4/9)

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
02/09/2025 20:03

compartilhe

Siga no
x
Mesmo com a retomada, suspensão do edital vai ser debatida nesta quinta (4/9) pela ALMG, na Comissão de Cultura do Legislativo
Henrique Chendes/ ALMG crédito: Henrique Chendes/ ALMG

A Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais (Secult-MG) retomou a execução do edital 11/24 da Lei Aldir Blanc de patrocínio a mostras e festivais culturais. 

Leia Mais

O edital foi suspenso pela Secult-MG no dia 21 de agosto.  No entanto, de acordo com a pasta, todas as propostas inscritas no edital foram reavaliadas e o “procedimento confirmou a integridade do resultado já amplamente divulgado, não tendo sido constatado nenhum equívoco que pudesse alterar a seleção final”. 

De acordo com a pasta, a medida preventiva de suspensão temporária, “cumpriu plenamente seu objetivo de assegurar a transparência do processo e a segurança jurídica do certame”. 

A suspensão foi alvo de uma ação movida pela deputada estadual Lohanna França (PV). A partir disso, a Justiça deu três dias de prazo para que a pasta esclarecesse a motivação para a interrupção do edital. Antes desse prazo, ele foi retomado.  

Nesta quinta-feira (4/9) a suspensão do edital será debatida pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 

Entenda o caso 

A Secult-MG suspendeu inicialmente o edital, por meio de uma nota, alegando decisão judicial decorrente de ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A deputada contestou a suspensão alegando não haver nenhuma ação em curso e acusou o secretário de Cultura, Leônidas Oliveira, de falsidade ideológica e também impetrou uma ação contra a decisão da pasta. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a contestação da parlamentar, a Secult-MG afirmou que a suspensão, na verdade, teria sido motivada por uma notícia de fato, procedimento feito pelo MPMG a partir de denúncias recebidas pelo órgão, e por um mandato de segurança impetrado por um dos desclassificados no edital.

Tópicos relacionados:

cultura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay