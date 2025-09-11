Assine
overlay
Início Política
STF

Líder da oposição diz que condenação de Bolsonaro fortalece anistia

Ex-presidente foi condenado no julgamento da trama golpista pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal

Publicidade
Carregando...
JM
JOSÉ MATHEUS SANTOS
JM
JOSÉ MATHEUS SANTOS
Repórter
11/09/2025 17:44 - atualizado em 11/09/2025 17:44

compartilhe

Siga no
x
Dep. Coronel Zucco (REPUBLICANOS - RS)
Deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS) crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

FOLHAPRESS - O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), afirmou nesta quinta-feira (11/9) que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF) reforça a busca pela anistia.

"Isso só nos fortalece. Estamos trabalhando a pauta da anistia com muita tranquilidade e muita firmeza em diálogos com líderes de outros partidos", disse Zucco.

Leia Mais

De acordo com o líder oposicionista, que classificou o julgamento de teatro, o texto pleiteado pela oposição é de uma anistia ampla, que contemple o perdão a Bolsonaro.

"Diferentemente do que eles falam, se o presidente Bolsonaro fosse líder de uma organização criminosa, não colocaria duas mil pessoas no domingo, colocaria um milhão. Ele sequer estava no Brasil no 8 de janeiro. A oposição vai trabalhar por uma anistia ampla, geral e irrestrita", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

camara jair-bolsonaro julgamento-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay