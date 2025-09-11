Líder da oposição diz que condenação de Bolsonaro fortalece anistia

FOLHAPRESS - O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), afirmou nesta quinta-feira (11/9) que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF) reforça a busca pela anistia.

"Isso só nos fortalece. Estamos trabalhando a pauta da anistia com muita tranquilidade e muita firmeza em diálogos com líderes de outros partidos", disse Zucco.

De acordo com o líder oposicionista, que classificou o julgamento de teatro, o texto pleiteado pela oposição é de uma anistia ampla, que contemple o perdão a Bolsonaro.

"Diferentemente do que eles falam, se o presidente Bolsonaro fosse líder de uma organização criminosa, não colocaria duas mil pessoas no domingo, colocaria um milhão. Ele sequer estava no Brasil no 8 de janeiro. A oposição vai trabalhar por uma anistia ampla, geral e irrestrita", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

