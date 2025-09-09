Embaixada dos EUA compartilha mensagem contra Moraes enquanto ministro vota

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil compartilhou uma mensagem do governo de Donald Trump com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto ele proferia seu voto no julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado nesta terça-feira (9/9).

A mensagem foi originalmente publicada pelo subsecretário para Diplomacia Pública do Departamento de Estado, Darren Beattie. Na publicação em sua conta no X, na segunda-feira (8/9), ele manda um recado a Moraes mencionando o feriado de 7 de setembro, dia da independência brasileira.

“Dia 7 de setembro marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, – continuaremos a tomar as medidas cabíveis”, disse.

O governo dos Estados Unidos trabalha com a possibilidade de novas sanções contra autoridades brasileiras, dependendo do desenrolar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. O julgamento na Primeira Turma do Supremo vai até a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro.

No final da semana passada, o presidente Donald Trump disse que impôs tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros importados porque o governo local “ficou radicalmente à esquerda”. Ele foi questionado por jornalistas sobre possíveis sanções a vistos de delegações que participarão da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

“Nós temos uma ótima relação com as pessoas do Brasil, mas o governo do Brasil mudou radicalmente. Ele ficou muito à esquerda. Ele ficou radicalmente à esquerda e está machucando muito o Brasil. E eles estão se saindo muito, muito mal. Então, vamos ver", disse.

