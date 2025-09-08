Motta determina que sessões desta semana sejam realizadas remotamente

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou que as sessões de 8 a 12 de setembro sejam realizadas remotamente. A medida deve esvaziar o plenário durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete membros do alto escalão do seu governo por tentativa de golpe de Estado.

A tendência é que, com a presença online, os parlamentares bolsonaristas e os aliados do governo federal tenham menos embates.

O deputado federal Rogério Correia afirmou, neste domingo (7/9), que Motta se comprometeu com o Partido dos Trabalhadores a não pautar o projeto de lei que prevê anistia para os envolvidos na tentativa.

Correia afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o senador Otto Alencar (PSD-BA), também alegaram que o tema não deve avançar.