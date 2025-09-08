Assine
TENSÕES

Motta determina que sessões desta semana sejam realizadas remotamente

Medida foi tomada para evitar tensões em um momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado

Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
08/09/2025 20:44 - atualizado em 08/09/2025 20:46

Hugo Motta adota sessões remotas para evitar tensões e confrontos entre bolsonaristas e aliados do governo
Hugo Motta adota sessões remotas para evitar tensões e confrontos entre bolsonaristas e aliados do governo crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou que as sessões de 8 a 12 de setembro sejam realizadas remotamente. A medida deve esvaziar o plenário durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete membros do alto escalão do seu governo por tentativa de golpe de Estado.

A tendência é que, com a presença online, os parlamentares bolsonaristas e os aliados do governo federal tenham menos embates.

O deputado federal Rogério Correia afirmou, neste domingo (7/9), que Motta se comprometeu com o Partido dos Trabalhadores a não pautar o projeto de lei que prevê anistia para os envolvidos na tentativa.

Correia afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o senador Otto Alencar (PSD-BA), também alegaram que o tema não deve avançar.

