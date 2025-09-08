Vereadora dá à luz sua primeira filha em hospital público

A vereadora e secretária municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados do Rio de Janeiro, Joyce Trindade, deu à luz sua primeira filha, Antonela, no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro da cidade.

O parto, realizado de forma humanizada e respeitosa, ocorreu após um acompanhamento completo de pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em uma Clínica da Família. Mãe e bebê passam bem.

Durante toda a gestação, Joyce optou pelo atendimento na rede pública, destacando a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS.

"Sou fruto de políticas públicas. Minha vida foi construída dentro do serviço público, então não faria sentido a maternidade ser diferente. Fiz todo meu pré-natal na Clínica da Família e tive Antonela no Hospital Maria Amélia, com profissionais incríveis que me acolheram e cuidaram de mim com tanto carinho. Isso é motivo de orgulho pra mim, e quero que outras mulheres saibam que podem confiar e acessar esse serviço também", afirmou.

Nascida e criada em Cosmos, na Zona Oeste, Joyce se formou em universidade pública e construiu sua trajetória no serviço público. Para ela, a experiência da maternidade reforça a importância de valorizar e fortalecer o SUS, que atende diariamente milhares de mulheres no Rio.

A direção do Hospital Maria Amélia também celebrou o nascimento. "Recebemos com alegria a escolha da vereadora Joyce Trindade em vivenciar esse momento tão especial conosco, no SUS. Sua confiança fortalece a luta por um sistema público mais justo, reafirma o compromisso com a equidade e mostra que é possível ter um parto digno, respeitoso e humanizado nas maternidades públicas. Seja muito bem-vinda, Antonela!", declarou a diretora técnica da unidade, Dra. Ana Murai.