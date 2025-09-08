Assine
overlay
Início Política
SUS

Vereadora dá à luz sua primeira filha em hospital público

Joyce Trindade teve Antonela no Hospital Maria Amélia, após acompanhamento de pré-natal pelo SUS, e destacou a qualidade do atendimento na rede pública

Publicidade
Carregando...
RT
Redação Tupi
RT
Redação Tupi
Repórter
08/09/2025 19:58 - atualizado em 08/09/2025 19:59

compartilhe

Siga no
x
Vereadora do Rio dá à luz sua primeira filha em hospital público
Vereadora do Rio dá à luz sua primeira filha em hospital público crédito: Tupi

A vereadora e secretária municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados do Rio de Janeiro, Joyce Trindade, deu à luz sua primeira filha, Antonela, no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro da cidade.

O parto, realizado de forma humanizada e respeitosa, ocorreu após um acompanhamento completo de pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em uma Clínica da Família. Mãe e bebê passam bem.

Leia Mais

Durante toda a gestação, Joyce optou pelo atendimento na rede pública, destacando a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS.

"Sou fruto de políticas públicas. Minha vida foi construída dentro do serviço público, então não faria sentido a maternidade ser diferente. Fiz todo meu pré-natal na Clínica da Família e tive Antonela no Hospital Maria Amélia, com profissionais incríveis que me acolheram e cuidaram de mim com tanto carinho. Isso é motivo de orgulho pra mim, e quero que outras mulheres saibam que podem confiar e acessar esse serviço também", afirmou.

Nascida e criada em Cosmos, na Zona Oeste, Joyce se formou em universidade pública e construiu sua trajetória no serviço público. Para ela, a experiência da maternidade reforça a importância de valorizar e fortalecer o SUS, que atende diariamente milhares de mulheres no Rio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A direção do Hospital Maria Amélia também celebrou o nascimento. "Recebemos com alegria a escolha da vereadora Joyce Trindade em vivenciar esse momento tão especial conosco, no SUS. Sua confiança fortalece a luta por um sistema público mais justo, reafirma o compromisso com a equidade e mostra que é possível ter um parto digno, respeitoso e humanizado nas maternidades públicas. Seja muito bem-vinda, Antonela!", declarou a diretora técnica da unidade, Dra. Ana Murai.

Tópicos relacionados:

rio-de-janeiro saude sus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay