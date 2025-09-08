Assine
Tarcísio e o temor no Centrão após ataques a Moraes na Paulista: ‘Parecia o Zema’

João Pedroso de Campos
Repórter
08/09/2025 14:27

Os ataques de Tarcísio de Freitas a Alexandre de Moraes no Sete de Setembro da Avenida Paulista, nesse domingo, geraram entre algumas lideranças do Centrão avaliações de que o governador passou do ponto no “pedágio” pago ao bolsonarismo para ser candidato à Presidência em 2026.

No grupo, que tem pressionado nos bastidores para que Jair Bolsonaro declare apoio a Tarcísio ainda neste ano, entende-se que o governador paulista perde ao vestir o figurino radical para investir contra o STF e abrir mão de um tom mais moderado e voltado ao eleitor de centro. Cruzar essa linha, conforme gente muito experiente do Centrão, pode ser um caminho sem volta.

Tarcísio segue como o favorito do grupo para 2026, mas o desempenho na Paulista levou até a comparações com um colega governador, já declarado pré-candidato à Presidência, que sonha com o espólio bolsonarista e se movimenta ostensivamente com esse objetivo.

“Tarcísio parecia o Zema”, resumiu um dirigente de um dos partidos do Centrão.

Apoiador declarado de impeachment de ministros do STF, o governador mineiro, diga-se, também foi à Paulista, mas não discursou.

