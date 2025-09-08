Assine
CPMI DO INSS

Lupi afirma que nunca acobertou desvios e nega que tenha agido de má-fé

Ex-ministro Carlos Lupi deixou cargo à frente da Previdência Social após Polícia Federal e CGU revelarem esquema de descontos na folha de pagamento

Thiago Bonna
Repórter
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
08/09/2025 20:22 - atualizado em 08/09/2025 20:23

Ex-ministro Carlos Lupi presta esclarecimentos na CPMI que investiga cobranças em folha de pagamento de aposentados e pensionistas
Ex-ministro Carlos Lupi presta esclarecimentos na CPMI que investiga cobranças em folha de pagamento de aposentados e pensionistas crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), alegou nesta segunda-feira (8/9), na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que nunca acobertou desvios e que pode ter errado, mas não de forma proposital.

"Errar é humano e eu posso ter errado várias vezes, má-fé eu nunca tive. Acobertar desvios, eu nunca fiz na minha vida", afirmou.

Lupi foi chamado para prestar esclarecimentos sobre os descontos irregulares em folha de pagamento que afetaram milhões de aposentados e pensionistas.

O ministro disse que trabalhou pelos aposentados e que criou uma inimizade com os bancos durante a sua gestão por ter baixado as taxas cobradas dos empréstimos consignados e por ter criado uma espécie de adiantamento para os trabalhadores.

"Pode ter alguém que tenha lutado tanto quanto eu pelos aposentados, mas não tem não", alegou.

Após a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) revelarem o esquema, Carlos Lupi deixou o cargo de ministro, e foi substituído por Wolney Queiroz (PDT).

