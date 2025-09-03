Cleitinho vai à frente da casa de Bolsonaro criticar julgamento: palhaçada

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) esteve no condomínio Solar de Brasília, onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (3/9). No segundo dia do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), o parlamentar exibiu estilingue e bolas de gude, ironizando a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre os atos de 8 de janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, Cleitinho afirmou que o país "virou palhaçada" e aproveitou para reforçar o pedido de impeachment do ministro.

O senador também mencionou as acusações feitas pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) teria forjado relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas por mensagens de teor golpista, em agosto de 2022.

"Vocês viram o que mostramos ontem na Comissão de Segurança Pública?", disse Cleitinho, referindo-se às supostas irregularidades apresentadas por Tagliaferro em audiência no Senado Federal, na terça-feira (2/9). Na ocasião, Tagliaferro, que chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou prints e documentos indicando que Moraes, à época, sequer tinha acesso às mensagens dos empresários.

"A gente precisa pedir o impeachment dele [Moraes] o mais rápido possível e, inclusive, anular esse julgamento que está sendo feito com Bolsonaro e também o que fizeram com o pessoal do dia 8", afirmou o senador.

Em seguida, Cleitinho exibiu um estilingue e bolas de gude. "Foi isso aqui que o Moraes disse, que no dia 8 condenou pessoas a 12 anos por estarem usando estilingue e bolinha de gude. Esse país virou palhaçada, o que está acontecendo com esse país aqui? A gente precisa passar esse país a limpo. A justiça tem que ser justiça. O que vocês estão fazendo com o povo brasileiro é covardia", declarou.

Ver essa foto no Instagram

Em entrevista ao Correio, Cleitinho também criticou a condução do processo judicial. “O julgamento é injusto, e essa forma de monitoramento também, com a Polícia Federal cercando a casa do Bolsonaro. Não mora só o Bolsonaro aqui, então é um constrangimento para vários moradores que vivem neste local”, afirmou o senador.

Segundo Cleitinho, a Suprema Corte “quer colocar Bolsonaro como um terrorista”, e a ação dos ministros é uma “perseguição política”.

“A Justiça tem que ser feita com justiça, não da forma como está sendo feita”, concluiu.

Nesta quarta-feira, a Primeira Turma do STF ouviu as defesas dos réus do chamado “Núcleo 1” da trama golpista, apontado como o núcleo responsável pela liderança do planejamento de um golpe militar em 2022. Além de Jair Bolsonaro, também são julgados:

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Augusto Heleno, general da reserva;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

