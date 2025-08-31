Quem são os ministros que vão julgar Bolsonaro por tentativa de golpe?

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado a partir da próxima terça-feira (2/9) por sua suposta participação em uma trama golpista para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022. A responsabilidade de decidir o destino do ex-presidente e de outros sete réus caberá à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Este colegiado é um dos dois órgãos fracionários do tribunal e é composto por cinco ministros. Para este julgamento, a composição será:

Alexandre de Moraes (Relator do caso)

Cristiano Zanin (Presidente da Turma)

Flávio Dino

Luiz Fux

Cármen Lúcia

Para que Bolsonaro seja condenado, é necessária uma maioria simples, ou seja, o voto de pelo menos três dos cinco ministros nesse sentido. O mesmo vale para a absolvição.

Com três votos pela condenação, a denúncia da PGR é acolhida; com três votos pela absolvição, o ex-presidente e os demais réus são inocentados das acusações.



Quem são os réus no julgamento?

Jair Bolsonaro : Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

: Ex-presidente, apontado como líder do esquema. Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira : Ex-ministros.

: Ex-ministros. Anderson Torres : Ex-ministro da Justiça.

: Ex-ministro da Justiça. Almirante Almir Garnier : Ex-comandante da Marinha.

: Ex-comandante da Marinha. Alexandre Ramagem : Deputado Federal e ex-diretor da Abin.

: Deputado Federal e ex-diretor da Abin. Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

Quem vai julgar Bolsonaro e aliados?

1ª Turma do STF

Alexandre de Moraes (Relator)

Cristiano Zanin (Presidente)

Flávio Dino

Luiz Fux

Cármen Lúcia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O rito do julgamento