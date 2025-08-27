Foragida dos ataques de 8 de janeiro é presa em Confins após deportação

Foi presa na noite desta quarta-feira (27/8), no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Rosana Maciel Gomes, de 52 anos. Ela fugiu do Brasil após ter participado dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, mas foi detida nos Estados Unidos por imigração ilegal. A foragida desembarcou em Minas Gerais em um voo que transportava pessoas deportadas.

Rosana foi condenada a 14 anos de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, associação criminosa, dano a patrimônio público e dano a patrimônio tombado. A condenação, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é definitiva, sem possibilidade de recurso.

Quando o mandado de prisão foi expedido, em janeiro de 2024, Rosana deixou ilegalmente o Brasil. Inicialmente, ela fugiu para o Uruguai e, logo em seguida, para a Argentina. Depois, passou pela Colômbia e pelo México, até chegar aos Estados Unidos, onde foi presa enquanto cruzava a fronteira, no estado do Texas.

Pouco antes de ser detida, ainda no México, Rosana chegou a fazer publicações em redes sociais com emojis da bandeira dos Estados Unidos. "Não fique preso ao passado", afirmava a postagem. "Você está agora diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma, e verá surgir o próximo degrau de evolução", dizia a foragida em outro texto.

Depois de ser presa, Rosana foi encaminhada para uma penitenciária da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE), no estado da Louisiana. Ela chegou a ter a deportação adiada por duas vezes, até embarcar involuntariamente em um voo rumo ao Brasil na manhã desta quarta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia