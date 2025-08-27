Assine
Bolsonaristas assumem subcomissão sobre presos do 8 de Janeiro

Hélio Lopes e Marco Feliciano vão comandar grupo que deve reforçar a pauta da anistia

Redação
Redação
Repórter
27/08/2025

A subcomissão para investigar supostos abusos do 8 de Janeiro elegeu os deputados Hélio Lopes e Marcos Feliciano para a presidência e relatoria do grupo, respectivamente. A eleição ocorreu nesta quarta-feira, 27.

A subcomissão irá investigar supostos abusos contra os presos pelo do 8 de Janeiro. Ao final, será elaborado um relatório para embasar propostas legislativas ou recomendações sobre o tema.

A intenção dos bolsonaristas é usar a subcomissão para dar mais força à pauta da anistia.

Os deputados do grupo terão reuniões com os presos e com as respectivas famílias para direcionar os trabalhos.

