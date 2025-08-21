Defesa de Bolsonaro nega descumprimento de medida cautelar

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) disse que recebeu com surpresa o indiciamento do ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela Polícia Federal, sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal).



Os advogados afirmaram, em nota divulgada à imprensa, no final da manhã desta quinta-feira (21), que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta".



Acrescentaram que os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo fixado pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. A nota é assinada pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser.



Eduardo afirmou em nota, na noite de quarta-feira (20), que a atuação dele nos EUA não tem objetivo de interferir no processo em curso no Brasil e chamou de "crime absolutamente delirante" os apontamentos da Polícia Federal que resultaram em seu indiciamento e no de seu pai.



Ele disse ainda ser "lamentável e vergonhoso" o que ele chamou de vazamento de conversas entre pai e filho.



O relatório final da investigação da Polícia Federal, entregue ao tribunal na sexta-feira (15), afirmou haver indícios de que os dois cometeram crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

