Defesa de Bolsonaro nega descumprimento de medida cautelar
Advogados disseram que os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo fixado pelo relator do caso, Alexandre de Moraes
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) disse que recebeu com surpresa o indiciamento do ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela Polícia Federal, sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal).
Os advogados afirmaram, em nota divulgada à imprensa, no final da manhã desta quinta-feira (21), que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta".
Acrescentaram que os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo fixado pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. A nota é assinada pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser.
Eduardo afirmou em nota, na noite de quarta-feira (20), que a atuação dele nos EUA não tem objetivo de interferir no processo em curso no Brasil e chamou de "crime absolutamente delirante" os apontamentos da Polícia Federal que resultaram em seu indiciamento e no de seu pai.
Ele disse ainda ser "lamentável e vergonhoso" o que ele chamou de vazamento de conversas entre pai e filho.
O relatório final da investigação da Polícia Federal, entregue ao tribunal na sexta-feira (15), afirmou haver indícios de que os dois cometeram crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.
