Itamaraty convoca chefe da embaixada dos EUA após novas ameaças de punição a ministros do STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Itamaraty convocou o chefe da embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para dar explicações sobre novas ameaças de punição a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito de uma ofensiva do governo Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Em publicação nas redes sociais na quinta-feira (7/8), a embaixada afirmou que o ministro Alexandre de Moraes é "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro" e sinalizou que os "aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas" também podem ser punidos.



Escobar foi recebido no Ministério das Relações Exteriores na manhã desta sexta-feira (8) pelo embaixador Flavio Goldman, que ocupa interinamente a secretaria de Europa e América do Norte do Itamaraty.



Segundo relatos de integrantes do Itamaraty, o embaixador brasileiro manifestou indignação com o tom e o conteúdo das publicações dos americanos. Goldman teria reforçado a visão de que Trump atua com ingerência em assuntos internos, faz ameaças inaceitáveis e ataca a soberania brasileira em vez de negociar tarifas.

Na diplomacia, a convocação do embaixador ao Ministério de Relações Exteriores é uma forma de demonstrar descontentamento com temas da relação bilateral.



Escobar é encarregado de negócios e responde interinamente pela missão diplomática dos EUA. O país está sem embaixador em Brasília desde janeiro de 2025, quando Elizabeth Bagley deixou o posto, com o fim do governo de Joe Biden. O governo Donald Trump ainda não indicou um novo representante.



O diplomata americano já havia sido convocado outras vezes ao Itamaraty para dar explicações sobre decisões e manifestações do governo americano em relação ao governo brasileiro e ao STF.



Nessas reuniões, o encarregado de negócios da embaixada dos EUA foi recebido pela secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, a embaixadora Maria Luiza Escorel. Ele não teve encontros com o chanceler Mauro Vieira.



Uma das primeiras convocações desse tipo ocorreu dias depois que Trump começou a direcionar seus ataques ao Brasil. Na ocasião, a embaixada americana reproduziu afirmações de que Bolsonaro e sua família eram parceiros dos Estados Unidos, falando em perseguição política contra ele.



Desta vez, a nova publicação da embaixada com ameaças ocorreu no mesmo dia em que Escobar se reuniu com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) para discutir as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump ao país.



Na quinta-feira, Alckmin disse ter apresentado ao diplomata argumentos de que a tarifa efetiva aplicada pelo Brasil a produtos americanos é de 2,7% e que, dos dez produtos que os EUA mais vendem ao Brasil, oito possuem tarifa zerada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Ele é o representante dos Estados Unidos no Brasil. [...] E ele veio conversar, nós dissemos claramente os nossos argumentos", afirmou Alckmin, defendendo o diálogo nas negociações com os americanos.