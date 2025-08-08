Assine
DIPLOMACIA

Itamaraty convoca chefe da embaixada dos EUA após novas ameaças de punição a ministros do STF

embaixador brasileiro se disse indignado com publicações americanas e reforçou que Trump atua com ingerência em assuntos internos e ataca soberania nacional

Repórter
08/08/2025 11:29

Gabriel Escobar, encarregado de Negócios na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília
Gabriel Escobar, encarregado de Negócios na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília crédito: Embaixada dos Estados Unidos/Facebook

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Itamaraty convocou o chefe da embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para dar explicações sobre novas ameaças de punição a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito de uma ofensiva do governo Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

Em publicação nas redes sociais na quinta-feira (7/8), a embaixada afirmou que o ministro Alexandre de Moraes é "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro" e sinalizou que os "aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas" também podem ser punidos. 

Escobar foi recebido no Ministério das Relações Exteriores na manhã desta sexta-feira (8) pelo embaixador Flavio Goldman, que ocupa interinamente a secretaria de Europa e América do Norte do Itamaraty. 

Segundo relatos de integrantes do Itamaraty, o embaixador brasileiro manifestou indignação com o tom e o conteúdo das publicações dos americanos. Goldman teria reforçado a visão de que Trump atua com ingerência em assuntos internos, faz ameaças inaceitáveis e ataca a soberania brasileira em vez de negociar tarifas. 

Na diplomacia, a convocação do embaixador ao Ministério de Relações Exteriores é uma forma de demonstrar descontentamento com temas da relação bilateral. 

Escobar é encarregado de negócios e responde interinamente pela missão diplomática dos EUA. O país está sem embaixador em Brasília desde janeiro de 2025, quando Elizabeth Bagley deixou o posto, com o fim do governo de Joe Biden. O governo Donald Trump ainda não indicou um novo representante. 

O diplomata americano já havia sido convocado outras vezes ao Itamaraty para dar explicações sobre decisões e manifestações do governo americano em relação ao governo brasileiro e ao STF

Nessas reuniões, o encarregado de negócios da embaixada dos EUA foi recebido pela secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, a embaixadora Maria Luiza Escorel. Ele não teve encontros com o chanceler Mauro Vieira. 

Uma das primeiras convocações desse tipo ocorreu dias depois que Trump começou a direcionar seus ataques ao Brasil. Na ocasião, a embaixada americana reproduziu afirmações de que Bolsonaro e sua família eram parceiros dos Estados Unidos, falando em perseguição política contra ele. 

Desta vez, a nova publicação da embaixada com ameaças ocorreu no mesmo dia em que Escobar se reuniu com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) para discutir as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump ao país. 

Na quinta-feira, Alckmin disse ter apresentado ao diplomata argumentos de que a tarifa efetiva aplicada pelo Brasil a produtos americanos é de 2,7% e que, dos dez produtos que os EUA mais vendem ao Brasil, oito possuem tarifa zerada. 

"Ele é o representante dos Estados Unidos no Brasil. [...] E ele veio conversar, nós dissemos claramente os nossos argumentos", afirmou Alckmin, defendendo o diálogo nas negociações com os americanos.

