Eduardo Bolsonaro trocou o nome da esposa em vídeo? Deputado esclarece

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou atenção nas redes sociais por causa de um story publicado na quarta-feira (30/7). No vídeo, ele fala de uma promessa que fez e agradece Adriana. Isso foi o suficiente para gerar burburinhos de que ele teria trocado o nome da esposa, que é Heloisa. No entanto, o parlamentar veio a público dizer que tudo não passou de um mal entendido.

No vídeo, Eduardo comemorou as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, com base na Lei Magnitsky. Ele disse que agora poderia comer chocolate, já que tinha feito uma promessa de só comer o doce quando o magistrado fosse penalizado.

“Vou agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né, de joelho no chão, e deu certo”, falou. No entanto, muitas pessoas entenderam que ele disse que Adriana era a esposa.

O “erro” viralizou e muitos perfis passaram a especular quem seria a mulher citada. No entanto, Eduardo disse que se tratava da influenciadora e ex-BBB Adriana Sant’Anna, que mora nos Estados Unidos, onde o parlamentar também mora com a família.

“A Adriana é a Adriana Sant’Anna, que convidou a Heloísa para fazer um jejum com propósito espiritual, eu acabei fazendo junto. Acordamos de madrugada para fazer algumas orações, porque a gente sabe que essa guerra é espiritual”, disse.

Adriana é casada com Rodrigão desde 2015. Os dois se conheceram dentro do Big Brother Brasil 11 e têm dois filhos. Eles moram nos EUA desde 2020, onde atuam como coaches.

Promessa inusitada

No story que causou a polêmica, Eduardo disse que fez uma promessa de não comer chocolate enquanto Moraes não fosse “sancionado”. “Eu ontem comprei esse [sorvete] Haagen-Dazs, tava comendo com a minha filha, e tinha que separar os pedaços [de chocolate] que vem aqui no meio, porque tinha feito uma promessa de que não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado”, apontou.

Mas ele disse que, com as sanções baseadas na Lei Magnitsky anunciadas pelo governo Trump, já pode “comer tranquilo”. “Eu sou chocólatra, por isso essa promessa de não comer chocolate. Esse Hershey’s aqui vai ter um gostinho especial”, afirmou, mostrando uma barra de chocolate para a câmera.