Após sanção dos EUA, Lula convida ministros para jantar no Alvorada

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) convidou todos os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) para um jantar nesta quinta-feira (31/7), às 19h, no Palácio da Alvorada.

O convite é para uma conversa informal após o governo dos Estados Unidos aplicar sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes.

A agenda foi definida na noite dessa nquarta-feira (30/7). Lula se encontrou fora da agenda com o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, para conversar sobre a escalada da crise com o governo Donald Trump. Outros integrantes do Supremo participaram do encontro.

Barroso repassou o convite a todos os ministros do Supremo. A expectativa é que a maioria participe do encontro - alguns estão fora de Brasília e só pretendem chegar à capital na manhã desta sexta-feira (1/8) para a sessão de reabertura do Judiciário. O convite, porém, pode alterar os planos dos togados.