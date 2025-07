Exames de Bolsonaro apontam inflamação no esôfago

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (2/7) informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma endoscopia no Hospital DF Star, em Brasília. O exame mostrou uma forte inflamação no esôfago, com feridas na mucosa, além de gastrite moderada.

Segundo os médicos Claudio Birolini (clínico geral) e Leandro Echenique (cardiologista), o tratamento com remédios será reforçado. Bolsonaro também deve seguir falando pouco, manter a dieta controlada e continuar em repouso em casa.

Leia a nota na íntegra

"Na manhã de hoje, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a uma Endoscopia Digestiva Alta no Hospital DF Star. O exame revelou a presença de intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada.

Será intensificado o tratamento medicamentoso, que já havia sido iniciado há alguns dias. Seguem as orientações para moderação da fala, dieta regrada e repouso domiciliar.

Atenciosamente,

Dr. Claudio Birolini, Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique, Cardiologista"

O boletim reforça o comunicado publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na terça-feira (1º/7), informando que o ex-presidente vai ficar afastado de atividades públicas e compromissos políticos durante o mês de julho.

Segundo os médicos, o repouso é necessário para garantir a recuperação total após a última cirurgia, que teve complicações como pneumonia e crises de soluços, que dificultam a fala e a alimentação.

A volta de Bolsonaro às atividades normais só deve acontecer quando os médicos confirmarem a recuperação completa.