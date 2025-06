Defesa diz que Braga Netto chamou Cid de mentiroso em acareação

FOLHAPRESS - O ex-ministro Walter Braga Netto chamou por duas vezes o tenente-coronel Mauro Cid de mentiroso durante a acareação desta terça-feira (24/6), disse o advogado do general, José Luis de Oliveira Lima.

"O general Braga Netto, em duas oportunidades, afirmou a Mauro Cid, que permaneceu em todo o ato com a cabeça abaixada, e o chamou de mentiroso. Ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar", disse Oliveira Lima na saída do Supremo Tribunal Federal (STF).

A audiência durou cerca de 1h30. Ela foi fechada à imprensa, sem gravação de áudio ou vídeo.

O advogado de Braga Netto afirmou que a defesa foi proibida de gravar a audiência pelo ministro Alexandre de Moraes e disse que vai acionar a OAB contra a violação das prerrogativas da advocacia.

Moraes determinou que a acareação será registrada apenas na forma de ata.

Segundo Oliveira Lima, Braga Netto e Mauro Cid mantiveram suas versões divergentes sobre as duas principais controvérsias da suposta participação do general na trama golpista de 2022.

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Cid afirma que recebeu dinheiro vivo do general, no fim de 2022, para entregar os recursos a militares que, segundo a acusação, planejavam a prisão e o assassinato de Moraes.

Braga Netto nega ter entregado dinheiro a Cid. Segundo Oliveira Lima, o delator se contradisse em dois pontos sobre a controvérsia. O advogado disse que o tenente-coronel deu novas informações sobre o local em que o dinheiro teria sido entregue.

"Ele trouxe um terceiro lugar que poderia ter sido entregue o dinheiro [...]. Ele fala em um garagem, numa segunda garagem e na sala da ajudância de ordens", disse. Os advogados de Mauro Cid ainda não saíram da audiência no STF. A segunda acareação ocorre neste momento com entre o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes.

Braga Netto é amigo do pai de Cid desde a década de 1970, quando se conheceram na Academia Militar das Agulhas Negras. Foram contemporâneos no Alto Comando do Exército. As esposas dos generais são amigas de longa data, e o ex-ministro conhece o delator desde criança.