Advogado Rodrigo Badaró recebe título de cidadão honorário de Minas

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) concedeu, na noite desta segunda-feira (16/6), o título de cidadão honorário de Minas Gerais ao advogado Rodrigo Badaró. Apesar de ter nascido em Richmond, nos Estados Unidos, Badaró mantém fortes vínculos com o estado: formou-se na Faculdade de Direito Milton Campos, é casado com uma mineira e tem familiares também oriundos de Minas Gerais.

"O destino me fez viver Minas respirar Minas; estudar em Minas; encontrar o amor da minha vida, Luciana, em Minas; aprender a respeitar e a conhecer a sua história, que é a minha e da minha família", afirmou Badaró, reforçando sua ligação com a terra das Alterosas.

A homenagem é uma iniciativa da deputada estadual Carol Caram (Avante), em reconhecimento à contribuição de Rodrigo Badaró para o fortalecimento do Poder Judiciário ao longo de mais de duas décadas de atuação. O advogado também tem atuação destacada no conselho consultivo do Diário dos Associados e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde tomou posse em março deste ano.

A ligação com a capital e com Minas Gerais também se revela pelo entusiasmo com um dos maiores símbolos esportivos do estado, o Atlético. A solenidade, realizada no plenário da ALMG, contou com a presença do maior artilheiro do clube e ex-deputado estadual, Reinaldo.

A identificação com o clube alvinegro também foi destacada pela deputada na justificativa para a homenagem. "Sua identificação com o Galo reflete sua afeição pelo Estado e sua admiração pelos valores de garra, superação e determinação que o clube representa", mencionou a parlamentar.

Rodrigo Badaró relembrou, em seu discurso, a veia política de seus antepassados, mencionando o tataravô Francisco Badaró, deputado federal na primeira Constituição da República, em 1891; o bisavô Francisco Badaró Júnior, deputado estadual que participou da constituinte de 1946; e o avô, também advogado e ex-senador, Murilo Badaró, que exerceu o mandato de 1979 a 1987.