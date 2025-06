Zema cria 'arraiá do PT' e amplia repertório de posts atacando Lula

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O governador Romeu Zema (Novo) segue em sua empreitada digital de críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta quinta-feira (5/6), o mineiro publicou em seu perfil no Instagram um vídeo aparentemente feito com inteligência artificial simulando um ‘arraiá do PT’ e com críticas voltadas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Na legenda da publicação, Zema escreveu: “No arraiá do PT, quem dança é você!”. O vídeo mostra imagens de uma quadrilha dançando em um cenário que representa uma festa junina. A decoração do evento é feita com a estrela vermelha, símbolo do partido, com um cifrão inscrito no centro.

A música que serve como trilha para o vídeo emula as tradicionais brincadeiras das quadrilhas juninas. A letra cita a ‘taxa das blusinhas’, o ‘aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e ‘taxa do Pix’ e depois completa em coro “é mentira”.





Como mostrou o Estado de Minas, Zema está em uma escalada digital para acelerar seu posicionamento à direita e se viabilizar eleitoralmente na esfera nacional. O uso de inteligência artificial tem sido uma estratégia recorrente no abraço do governador mineiro às pautas bolsonaristas.

Em 15 de maio, Zema publicou uma foto em que carregava uma montagem com um boneco de Lula caracterizado como um ‘bebê reborn’, tema que movimentou as discussões no país à época. Na imagem, o governador publicou o seguinte texto: "Vendo bebê reborn governo Lula. Custa caro; apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo".

Antes disso, o governador mineiro já havia usado a inteligência artificial para publicar um carrossel de fotos em seu Instagram com bonecos satirizando Lula; a primeira-dama Janja; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT); e o deputado federal André Janones (Avante-MG).

Zema também usou recursos de inteligência artificial para criar vídeos em apoio à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, outra pauta abraçada pelo governador mineiro em simpatia ao eleitorado bolsonarista.