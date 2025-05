Pacheco era alvo de grupo que espionava e planejava assassinar autoridades

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) era um “alvo de interesse” de um grupo criminoso que espionava e planejava assassinar parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quarta-feira (28/5), a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão contra o grupo que intitulava “Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos”.

Segundo revelado pelo blog da jornalista Daniela Lima, do g1, Pacheco é mencionado nas anotações do grupo. Investigadores ressaltam que só a análise completa do material vai esclarecer como funcionava o monitoramento e o motivo da perseguição ao senador mineiro.

As informações foram obtidas em documentos encontrados pela PF durante a investigação sobre o suposto esquema de venda de decisões judiciais em tribunais do Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em nota, Pacheco repudiou a ação dos criminosos e disse que o Brasil não é “uma terra sem lei”.

“Externo meu repúdio em razão da gravidade que representa à democracia a intimidação a autoridades no Brasil, com a descoberta de um grupo criminoso, conforme investigação da Polícia Federal, que espiona, ameaça e constrange, como se o país fosse uma terra sem leis. Que as autoridades competentes façam prevalecer a lei, a ordem e a competente investigação sobre esse fato estarrecedor trazido à luz”, disse.

De acordo com as investigações, o monitoramento do grupo criminoso possuía uma tabela de preço. Autoridades consideradas “figuras normais” custavam R$ 50 mil, enquanto o valor do monitoramento de ministros do Supremo era R$ 250 mil.

Por determinação do ministro Cristiano Zanin, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, quatro mandados de monitoramento eletrônico, além de seis mandados de busca e apreensão no Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.

Os investigados também foram submetidos a medidas cautelares como recolhimento domiciliar noturno, recolhimento de passaportes e proibição de contato.