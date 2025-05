Lula quer ver mulheres 'mais contentes', diz nova ministra

A nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, afirmou nesta segunda-feira (5/5) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “quer ver as mulheres mais contentes”. Para ela, o maior desafio da pasta é fazer com que os serviços públicos cheguem a todo o país.

Márcia conversou com jornalistas na porta do Ministério das Mulheres ao lado de sua antecessora, Cida Gonçalves, demitida hoje pelo petista. A nova titular disse ainda que dará continuidade ao trabalho de Cida.

“O presidente Lula disse que ele quer ver as mulheres mais contentes, quer ver as mulheres mais protegidas, quer ver as mulheres em cada em cada município, nos 5.572 municípios nesse país, que elas se sintam respeitadas, acolhidas, ouvidas e escutadas”, respondeu Márcia ao ser questionada por jornalistas.

“Que nenhuma mulher deixe de comer porque não tem dente na boca, que não tenha que dormir num barraco onde tem goteira, que não tenha que perguntar a linha do ônibus porque é analfabeta. Que as mulheres deixem de sofrer tanta violência”, acrescentou ainda.

Márcia afirmou que o presidente deu uma tarefa “imensa” a ela e que o desafio maior será atingir todas as mulheres do país. Para isso, destacou a realização das conferências de Políticas para as Mulheres, que serão realizadas em estados e municípios até setembro, quando ocorrerá a Conferência Nacional.

A nova ministra disse ainda que já conversou com os ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e que vai buscar reuniões com outros titulares da Esplanada nos próximos dias. Ela destacou que o Ministério das Mulheres não executa diretamente os serviços e políticas públicas, e que atua em colaboração com outras pastas.

“Esse ministério tem o absoluto dever de defender intransigentemente os direitos das mulheres. E para isso a gente precisa debater, estudar, ler, entender os fenômenos atuais, não é? Com tantas tecnologias e com tantos desafios que temos aí pela frente”, enfatizou a ministra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Márcia Lopes é filiada ao PT e foi ministra do Desenvolvimento Social por dez meses no final do segundo mandato de Lula, em 2010, assumindo após a saída do então ministro Patrus Ananias. Ela era secretária-executiva da pasta.