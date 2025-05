Bolsonaro responde Jerônimo: 'Discurso de ódio que pode'

Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre o vídeo em que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), sugeriu jogar o ex-presidente e seus aliados em uma "vala". A declaração do petista foi feita na última sexta-feira (2/5), no município de América Dourada, durante a inauguração de uma escola.

Nesta segunda (5/5), Bolsonaro, por meio de suas redes sociais, ironizou Jerônimo dizendo que a declaração é um “discurso de ódio que pode”. “Um discurso carregado de ódio, que em qualquer cenário civilizado deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes. Mas nada aconteceu”, disse.

"Não houve abertura de inquérito nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar incitação à violência. Nenhuma nota do STF, nenhuma indignação de determinado ministro que se diz fervoroso interessado no assunto, nenhuma capa de jornal tratando o caso como 'ameaça à democracia'", emendou.

Bolsonaro ainda pediu às pessoas que imaginassem como seria a repercussão caso um bolsonarista falasse algo semelhante. "Quando se permite que se deseje a morte de opositores impunemente, o que mais pode ser permitido? O que mais pode vir à tona com a conivência de quem deveria conter o extremismo, e não alimentá-lo?", indagou o ex-presidente.

Em 2018, durante campanha eleitoral no Acre, Bolsonaro chegou a segurar um tripé de câmera para simular uma arma e disse que iria "fuzilar a petralhada" do estado. "Vamos botar esses picaretas para correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá."

O caso chegou a ser alvo de ação no Supremo Tribunal Federal (STF).