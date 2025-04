Lideranças do Norte de Minas protestam por duplicação de rodovia

Prefeitos, dirigentes de entidades de classe, vereadores e outras lideranças regionais, juntamente com caminhoneiros, participaram, na manhã deste sábado (12/04), de uma manifestação em defesa da duplicação da BR-251, ligação entre Montes Claros e a BR-116 (Rio-Bahia), no Norte de Minas. O ato ocorreu no estacionamento do Posto D Ángelis, às margens da rodovia, no município de Montes Claros.

A BR-251 é uma das estradas mais movimentadas de Minas Gerais, com um tráfego intenso de veículos de carga, sendo também uma das mais perigosas do estado. As lideranças regionais cobram intervenções na rodovia, visando interromper os constantes acidentes e as mortes no trecho.

A concessão para a iniciativa privada foi apontada como alternativa para viabilizar recursos para duplicação da BR-251. No dia 3 de fevereiro passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou uma audiência pública em Montes Claros para ouvir sugestões e contribuições sobre o projeto de concessão para o setor privado dos trechos mineiros da BR-251 e da BR-116/Rio-Bahia (Leste mineiro), envolvendo um total de 734,90 quilômetros das duas rodovias.

A expectativa era que, a partir do projeto de privatização, fosse viabilizada a duplicação da via em toda sua extensão, ou na sua maior parte, visando a redução dos acidentes. No entanto, a vontade das lideranças do Norte de Minas acabou sendo frustrada.

De acordo com a proposta apresentada pela ANTT, o projeto prevê a duplicação de apenas 24,2 quilômetros da BR-251, enquanto na BR-116 serão duplicados 154,2 quilômetros – ou seja, 86,4% do total (178,4 quilômetros) da duplicação prevista no projeto de concessão das duas rodovias.

Mudanças no projeto

Diante do clima de frustração, os prefeitos e dirigentes de classe da região iniciaram uma mobilização para cobrar do Governo Federal mudanças no projeto de privatização da BR-251, objetivando aumentar a extensão a ser duplicada e intervenções em trechos mais perigosos da rodovia como a “Serra de Francisco Sá”, onde os acidentes são constantes.

Assim, foi programada a manifestação deste sábado, denominada BR-251 – Movimento pela dignidade. O protesto foi liderado pelo Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene (Cimams), contando com a participação de outras entidades, como a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Sociedade Rural de Montes Claros. Teve ainda o apoio de órgãos como a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar, que são muitos demandados em função do número de acidentes na rodovia.

A manifestação BR-251 – Movimento pela Dignidade contou com a participação de oito prefeitos, tendo cunho apartidário, com chefes de executivos filiados em diversos partidos, incluindo o PT.

Um dos presentes foi o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil). Na última segunda-feira (7/04), durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Montes Claros, para o anúncio do investimento da indústria farmacêutica Novo Nordisk, no valor de R$ 6,4 bilhões, Guimarães reivindicou do mandatário a duplicação da BR-251. Em seu discurso, Lula não abordou a reivindicação, deixando de responder ao prefeito.

Ao participar da manifestação deste sábado, Guilherme Guimarães voltou a cobrar do Governo Federal intervenções na BR-251 para por fim aos acidentes. “Hoje, a prioridade absoluta do Norte de Minas é a humanização, a duplicação e a melhoria da BR-251. Temos que atacar os pontos cruciais, os lugares onde efetivamente há perdas de vidas”, disse o prefeito de Montes Claros.

Qualidade de vida

A prefeita de Francisco Sá, Alini Bicalho (PT), colocou a necessidade de buscar uma solução para um problema grave acima da condição de ser filiada ao partido que está no comando do Governo Federal e declarou que está empenhada na luta pela duplicação da BR-251. Ela lembrou que sua cidade sofre diretamente com os impactos dos acidentes por ficar a menos de cinco quilômetros da “Serra de Francisco Sá”, o trecho mais perigoso da rodovia.

“É difícil passar um dia sem a gente receber algum paciente - ou algum problema - ligado diretamente ao trânsito da BR-251. Então, Francisco Sá está nessa luta. Vamos até o Governo Federal, fazer a força que for preciso para que a BR-251 seja duplicada e que tenha uma qualidade de vida para todos nós que passamos aqui”, declarou Alini Bicalho.

“Precisamos, sim, estar nessa luta pela duplicação, não só de alguns trechos, mas nosso sonho é que toda (a BR) 251 seja duplicada, pois isso vai salvar vidas e melhorar o trânsito para todos nós”, enfatizou a prefeita de Francisco Sá.

O deputado estdual Arlen Santiago (Avante) afirmou que o projeto apresentado pela ANTT para a privatização da BR-251 e da BR-116 em Minas conta com uma distorção, pelo fato de prever a duplicação de apenas 24,2 quilômetros na perigosa rodovia no Norte de Minas e 154,2 quilômetros na estrada do Leste do estado, que passa por Governador Valadares e Teófilo Otoni. “A verdade é dura. (Conforme o projeto), vão fazer muita cobrança de pedágio na BR-251 e pouca duplicação”, disse Santiago.

O parlamentar alerta que, da forma em que o projeto de privatização da BR-251 se encontra, a concessão da rodovia para a iniciativa privada, com a cobrança de pedágio, não garante as intervenções para interromper os acidentes fatais na estrada. “Neste caso, o que vai ocorrer com a cobrança de pedágio é que as pessoa vão pagar para morrer”, afirmou Santiago.

Região quer mais

O presidente do Cimams, o prefeito de Curral de Dentro, Adaildo Rocha Moreira (União Brasil), o Tampinha, disse que, a partir de agora, a entidade vai encaminhar ofício à ANTT, solicitando que o projeto de privatização da BR-251 seja revisto, prevendo o aumento da extensão da rodovia a ser duplicada.

“Vamos dizer ao Governo Federal que o projeto apresentado até hoje, prevendo a duplicação de apenas 24 quilômetros da BR-251, não atende aos anseios da região. Nós vamos pedir que sejam duplicados 200 quilômetros da rodovia ou então, no mínimo, 80 quilômetros”, disse o prefeito.

Ele afirmou que será solicitada a garantia de pelo menos a duplicação dos trechos mais perigosos da BR-251, que compreendem a saída de Montes Claros e as serras de Francisco Sá, São Calixto e de Salinas (próximo à ponte do Rio Vacaria). “São trechos primordiais no projeto”, enfatiza.