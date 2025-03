Com gastos acima do limite, TCE alerta governo Zema para ajuste fiscal

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) emitiu, nessa quarta-feira (19/3), um alerta ao governo de Romeu Zema (Novo) ao constatar que a despesa com pessoal do Poder Executivo ultrapassou o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O Governo de Minas já havia sido alertado pelo mesmo motivo no balanço anterior.

De acordo com o órgão, no terceiro quadrimestre de 2024, o gasto chegou a R$ 50,492 bilhões, o que corresponde a 48,8% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado. O percentual supera o chamado limite prudencial, fixado em 46,55% da RCL, o que acende o sinal de alerta para o equilíbrio fiscal da administração estadual.

Com a extrapolação, o TCE-MG determina que o governo adote, de forma imediata, medidas de ajuste no planejamento orçamentário e financeiro. A reportagem procurou o Governo de Minas para comentar o alerta, mas até a publicação desta notícia não obteve retorno.