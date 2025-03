Lula, ao lado de ministros homens, reclama de ato sem discursos de mulheres

(FOLHAPRESS) - Três semanas após a demissão da ministra da Saúde, Nísia Trindade, o presidente Lula (PT) reclamou nesta quarta-feira (19) que apenas homens discursaram na solenidade de inauguração do Hospital Universitário do Ceará, em Fortaleza.

O presidente foi a sétima pessoa a discursar no evento, sendo antecedido por outros seis homens. Entre eles estavam o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), que substituiu Nísia Trindade na pasta em 10 de março.

Ao iniciar o seu discurso, Lula reclamou da organização da solenidade e chamou para discursar a secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho.

"O cara que fez o roteiro desta festa aqui [...] esqueceu de uma coisa fundamental. Ele esqueceu de que é preciso colocar uma mulher para falar e não apenas homens para falar. Nós estamos inaugurando um hospital, o maior hospital público do Ceará, com mais de 800 leitos e a secretária da Saúde do estado, a Tânia, está aqui e não foi chamada para falar", afirmou.

Além dos ministros, também discursaram o governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o enfermeiro-chefe da UTI do hospital, Caio Pontes, e pelo reitor da Universidade Estadual do Ceará, Hildebrando dos Santos Soares.

Nísia Trindade foi a terceira ministra mulher a se demitida no governo Lula. Antes, deixaram os seus cargos a então ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), e do Esporte, Ana Moser - ambas foram substituídas por homens.

O governo tem 38 ministérios, sendo 10 liderados por ministras . Dentre elas estão duas ministras nomeadas no lugar de homens: Macaé Evaristo (Direitos Humanos) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

A demissão de Nísia Trindade da Saúde, contudo, fez despencar o percentual dos recursos de pastas comandadas por mulheres no governo, que agora concentram cerca de 10% do Orçamento do governo federal.

Na semana passada, o presidente fez uma fala considerada machista para se referir à indicação de Gleisi, tratando-a como "mulher bonita".

"É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa que quero mudar, estabelecer relações com vocês. Por isso coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, porque não quero mais ter distância de vocês", afirmou.

Nesta quarta, Lula foi a Fortaleza para participar da cerimônia de inauguração do Hospital Universitário do Ceará, ligado à Universidade Estadual do Ceará.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Mais cedo, o presidente esteve no Rio Grande do Norte, onde inaugurou a Barragem de Oiticica. Com um investimento de R$ 765 milhões, a obra faz parte do Complexo Oiticica, que vai beneficiar o sertão do Seridó com o represamento das águas do rio Piranhas.