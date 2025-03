MG: vereador é condenado após bater carro alugado com dinheiro da Câmara

Um vereador de Itabira, na Região Central de Minas, foi condenado a quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de peculato. Entre os anos de 2017 e 2019, Rodrigo Alexandre Assis Silva, conhecido como Rodrigo Diguerê (MDB), utilizou um veículo Volkswagen Up, alugado com recursos da Câmara municipal, para fins particulares, em situações não vinculadas ao exercício do mandato, o que não é permitido.

O caso veio à tona após o vereador sofrer um acidente: em 2019, ele colidiu o veículo com um poste de iluminação, quando voltava de um casamento em outra cidade.

Depois do acidente, um levantamento da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) constatou a existência de várias multas de trânsito referentes ao veículo, cometidas em dias não úteis e em fins de semana. Em um sábado de 2018, o carro recebeu duas multas.

Rodrigo Diguerê, que, atualmente, exerce o quarto mandato como parlamentar, poderá recorrer da decisão em liberdade. Contatado pela reportagem, ele enviou uma nota. Confira abaixo:

"Respeito a decisão proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabira, mas não concordo com seu teor. Minha defesa técnica já está adotando as medidas cabíveis e recorrerá às instâncias superiores para reverter a decisão. Confio na Justiça e acredito que a verdade prevalecerá."

