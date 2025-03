PT aciona STF para impedir Bolsonaro de deixar Brasília

Lideranças do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados protocolaram uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a imposição de novas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O pedido, apresentado nessa terça-feira (18/3), solicita que Bolsonaro seja proibido de deixar Brasília sem autorização judicial e de se aproximar de embaixadas estrangeiras na capital federal, além do uso de tornozeleira eletrônica. A ação é assinada pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), e pelo deputado Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo.

Os petistas argumentam que as restrições são necessárias para evitar que Bolsonaro deixe o país e prejudique as investigações em curso sobre a trama golpista.

A Primeira Turma do STF começa a analisar, a partir da próxima terça-feira (25/3), a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra oito dos 34 investigados por tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No pedido ao STF, os deputados citam o caso do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho '03' do ex-presidente, que anunciou licença do mandato e a permanência nos Estados Unidos. Para os parlamentares, a situação reforça a necessidade de medidas para impedir que o ex-presidente deixe o Brasil.

