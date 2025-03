Fuad será transferido de unidade para realização de exames

Afastado do cargo desde 3 de janeiro para tratamento de saúde, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que está no hospital Mater Dei Contorno, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, será transferido para a unidade do Santo Agostinho para realizar exames específicos.

"Será transferido para a unidade Mater Dei Santo Agostinho para realização de exames específicos disponíveis naquela unidade", informou o boletim médico assinado por Enaldo Melo de Lima, coordenador médico do hospital, nesta segunda-feira (17/3).

Fuad Noman, que foi internado para tratamento de um quadro de insuficiência respiratória aguda, teve sua licença médica renovada pela sexta vez por mais 15 dias.

O prefeito está em processo de retirada da ventilação mecânica, não precisando de assistência de oxigênio suplementar, e bem adaptado à traqueostomia. Ele também segue em reabilitação fisioterapêutica motora e respiratória.

Esta é a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

O prefeito foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, esta feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.