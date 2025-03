Presidente do Novo: 'Governo Lula é horrível, e temos uma joia: Zema'

O presidente do partido Novo, o empresário Eduardo Ribeiro, elogiou o governador Romeu Zema (Novo), a quem chamou de carismático, e destacou que vai trabalhar para nacionalizar o nome do mineiro visando à eleição presidencial de 2026. Segundo ele, Zema é uma "joia", enquanto o governo Lula é "horrível".

"Além do carisma dele, o Zema tem uma boa narrativa para entregar, algo que o governo Lula não tem. Ele foi eleito em 2018 e se consolidou em Minas, conseguindo a reeleição e uma aprovação de 60%. Em todas as regiões de Minas Gerais, o Zema venceria o Lula. Nossa avaliação é que temos uma joia, o Zema. O grande desafio é torná-lo conhecido. De todos os governadores pré-candidatos que estão por aí, ele é o menos conhecido", afirmou em entrevista à revista Crusoé.

O mineiro, assim como outros políticos da direita e da extrema direita, busca se cacifar para disputar a presidência em 2026, caso Jair Bolsonaro (PL) siga impedido devido à condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de tornar o ex-presidente inelegível.

Os nomes cotados, além de Zema, são os dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Engrossam o grupo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

A possível chapa de Zema, segundo o presidente do Novo, não deverá ser "puro-sangue", conforme vêm sendo as candidaturas majoritárias da sigla até o momento.

Já sobre o possível adversário no pleito do ano que vem, Ribeiro avalia que Lula não conseguirá reverter a baixa popularidade que seu governo vem passando devido a recentes crises.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O governo Lula é horrível e vai chegar muito enfraquecido nas eleições do ano que vem. Nenhum cientista político consegue ver algum caminho viável para reverter o estrago que acontece todos os dias. É um governo analógico, que não compreende os problemas do país e vai continuar insistindo nos erros. Vai gastar bilhões agora com publicidade, e a gente sabe que não vai funcionar. Então, a tendência para 2026 é termos um governo de esquerda enfraquecido e o Lula sem capacidade de fazer um sucessor", comentou.