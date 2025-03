Boulos convoca ato 'Sem anistia' e 'Bolsonaro na prisão' para 30 de março

Por Alícia Bernardes* — O deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) anunciou no domingo (16/3) a realização de um ato no próximo dia 30 com as palavras de ordem “Sem anistia” e “Bolsonaro na prisão”. As manifestações devem ocorrer em diversas cidades do país.

De acordo com o parlamentar, o protesto será uma resposta à manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de Boulos, o ato reunirá diversos partidos de esquerda e será organizado pela Frente Brasil Popular e pelo Povo Sem Medo.

Dia 30 é rua por SEM ANISTIA! pic.twitter.com/ASwiSCcUjD — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 16, 2025

Bolsonaro

O ex-presidente reuniu apoiadores ontem pela primeira vez desde que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. O ato foi financiado pelo pastor e aliado de Bolsonaro, Silas Malafaia.

Batizada de “Juntos pela anistia aos presos políticos” ou “Anistia já”, a manifestação teve como objetivo pedir a libertação dos detidos pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. No entanto, apenas 2% do público esperado compareceu ao evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro