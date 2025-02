Eduardo Paes para Flávio Bolsonaro: 'Senador frouxo'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), vêm protagonizando um embate nas redes sociais desde essa quinta-feira (13/2). O confronto começou com uma publicação de Flávio, que acusou Paes de fazer um governo de “perfumaria” e negligenciar a segurança pública. A mesma crítica foi feita pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

“Nervosinho, você entende de maquiagem, não de segurança. Tudo no seu governo é perfumaria! Está no quarto mandato e não conseguiu resolver os problemas básicos do Rio. Só 'lorota'”, disparou o senador, criticando a atuação da Guarda Municipal e a falta de investimentos na área. Ele também afirmou que a cidade vive um caos no trânsito e atacou a relação de Paes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Paes reagiu com ironia, chamando Flávio de “rei da rachadinha” e questionando sua influência na política do Rio de Janeiro. Na sequência, o prefeito disparou críticas ao ex-governador Wilson Witzel e ao atual governador do Estado Cláudio Castro (PL), os responsabilizando pela atual situação do Rio de Janeiro.

É assim que você trata quem tem problema de saúde, com piada. Pergunta pro carioca se prefere médico na UPA e fim da fila de 80 mil cariocas esperando cirurgia de catarata ou show da Lady Gaga.

Não fique “nervosinho”, nunca tive meu nome em lista de propina da Odebrecht, nunca… pic.twitter.com/ZKgPCDlftB — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 14, 2025

"Acabaram com a secretaria de segurança e encheram de apadrinhados seus no comando de nossa PM e da Polícia Civil!", disparou. Ele também desafiou o senador a disputar o governo do Rio em 2026. “Duvido você ter coragem. Já pensou se fica sem mandato? Ah, só não vale desmaiar de medo", disse.



Flávio retrucou, dizendo que nunca teve seu nome envolvido em escândalos de corrupção como a Lava-Jato. O senador insinuou que Paes abandonou aliados investigados. "É muito canalha!".

Ele também provocou o prefeito, afirmando que a população do Rio de Janeiro está mais preocupada com as questões de saúde do que com o espetáculo de Lady Gaga, confirmado para maio na Praia de Copacabana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Toma vergonha! Você se borrou todo senador frouxo. Estava sem o papai pra te proteger no debate né?

Aqui você não se cria não! Como é que é? Os cariocas acabaram de me eleger pela 4ª vez em primeiro turno contra o seu candidato", disparou.