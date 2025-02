Mulher bate carro em cerca da residência de Alckmin e é presa

Na madrugada deste sábado (8), uma motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a cerca do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais claros de embriaguez, como fala alterada, olhos vermelhos e tom irônico.

Após o acidente, a motorista tentou solicitar um carro por aplicativo para deixar o local, mas foi impedida por um militar do Exército, que estava na guarita do palácio e testemunhou a colisão.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil (PCDF), os policiais encontraram a mulher sentada no chão, desorientada e sem conseguir responder perguntas básicas, como seu próprio nome e endereço.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, onde o caso será investigado.