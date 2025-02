8/1: STF condena empresário mineiro que furtou réplica da Constituição

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar o empresário Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, que furtou uma réplica da Constituição de 1988 durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Preso desde 2023, Marcelo deve cumprir pena de 17 anos. O julgamento aconteceu em sessão virtual.

O empresário, natural de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, foi condenado por cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União; deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Nas imagens que circularam, Marcelo aparece envolto em uma bandeira do Brasil exibindo a réplica da Constituição, que estava na sede do STF, aos demais manifestantes. Ele aparece segurando a réplica em cima da escultura 'A Justiça.

Três dias depois da invasão, ele se apresentou à Polícia Federal, em Varginha, também no Sul de Minas, devolveu a Constituição e prestou depoimento, alegando que a pegou para que ela não fosse danificada por outros manifestantes.

