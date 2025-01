Deputado espera 5h em fila e não consegue acompanhar comício de Trump

O deputado federal Maurício Marcon (Podemos-RS) enfrentou dificuldades para participar dos eventos relacionados à posse do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o parlamentar, no último domingo (19/1), ele esperou por cerca de cinco horas na fila para acessar um comício de Trump com apoiadores.

O evento, no entanto, atingiu a capacidade máxima e o deputado não conseguiu entrar. “Ontem, acabei ficando lá quase cinco horas na fila. E muita, muita, muita gente”, disse Marcon ao portal Poder360.

Já nessa segunda-feira (20/1), dia da posse, o deputado tentou novamente participar de uma atividade oficial, desta vez na Capital One Arena, onde Trump faria um desfile após a posse, mas também não conseguiu entrar.

Marcon planejava acompanhar a posse em frente ao Capitólio, mas teve que assistir à cerimônia do presidente Donald Trump por um telão em um hotel. A mudança ocorreu porque o evento foi transferido para uma área interna do Congresso americano devido ao frio intenso em Washington.