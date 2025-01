Bolsonaro chama Lula de 'bebum' e diz que vai processar Haddad

CORREIO BRAZILIENSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã deste sábado (18/1), chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “bebum”. O ex-chefe do Palácio do Planalto aproveitou para anunciar que processará o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o petista implicá-lo na crise do Pix.

Aos jornalistas, Bolsonaro, emocionado, se despediu da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que embarcou para a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. Durante a conversa, o ex-presidente fez duras críticas ao atual governo petista.

“Queremos o melhor para o país e torço para dar certo, mas não tem como dar certo quando você vê um ‘bebum’ dirigindo um carro (o país). Não tem como dar certo. Um homem que não tem compromisso com a família, que diz que o marido ama mais as amantes”, disparou.

“Estou triste com a ida da minha esposa. Eu a amo, diferentemente dele, que é um cara que não tem nada a oferecer para nós. Nada. Zero. E alguns acham que vai dar certo. Não vai dar certo”, completou Bolsonaro, no Aeroporto de Brasília.

O ex-presidente também afirmou que processará Haddad após uma entrevista do ministro à CNN Brasil, na qual o petista afirmou que Bolsonaro estaria por trás de um vídeo publicado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre uma “possível taxação do Pix”.

Na ocasião, Haddad mencionou episódios envolvendo o ex-presidente, como o “caso das joias” e a aquisição de mais de 100 imóveis pela família Bolsonaro desde os anos 90, o que Bolsonaro considerou uma calúnia. “Me acusa do que ele faz. Ele não olha para o chefe dele e o que o chefe dele fez (…) Me acusa por acusar. Eu só tenho um caminho: ir à Justiça e processá-lo, como vou fazer”, finalizou.

O Correio entrou em contato com o ministro, que preferiu não se manifestar.

Michelle na posse de Trump

Antes de embarcar para a posse do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, em Washington, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, na manhã deste sábado (18/1), que Bolsonaro é alvo de perseguição.

Para os jornalistas e apoiadores que acompanhavam o embarque, no Aeroporto de Brasília, Michelle acrescentou que Bolsonaro enfrenta injustiças. “Meu marido está sendo perseguido, mas, assim como aqueles que Deus envia, serão perseguidos. A gente sabe disso”, disse.

“Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do meu marido, assim como de um grande líder. Ele é o maior líder da direita, que elegeu, (mesmo) ‘inelegível’, o maior número de vereadores e prefeitos. É um certo medinho que eles têm do meu marido”, afirmou.

Embora não tenha mencionado diretamente, a declaração foi vista como uma crítica à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O magistrado negou um pedido da defesa de Bolsonaro para a devolução de seu passaporte, que foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado. A solicitação visava permitir que Bolsonaro comparecesse à posse de Trump.



Posse de Trump

O passaporte de Bolsonaro está retido no âmbito de uma investigação da Polícia Federal de organização criminosa que teria como objetivo impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e manter o ex-presidente no poder. Os investigadores apontaram indícios de possível fuga.

Na tentativa de sensibilizar Alexandre de Moraes, os advogados de Bolsonaro argumentaram que ele viajou à Argentina em dezembro de 2023, antes da apreensão do documento, e retornou ao Brasil, assim como fez após um período nos Estados Unidos. Para a defesa, esses fatos demonstrariam sua intenção de permanecer no país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Apesar disso, Moraes rejeitou o pedido, tanto na análise inicial quanto em recurso apresentado posteriormente.