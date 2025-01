"Arregou": parlamentares de direita celebram revogação de fiscalização do Pix

Em seu perfil do X (antigo Twitter), a deputada do Partido Liberal (PL) Carla Zambelli comemorou a revogação de ato sobre fiscalização do Pix, anunciada pelo governo Lula nesta quarta-feira (15/1).

"Lula sentiu a pressão da população e voltou atrás em relação ao Pix. A União faz a força! Não se deixem enganar. Enquanto esse DESgoverno estiver no poder, o Brasil não terá paz", escreveu ela.

ARREGOU! lula sentiu a pressão da população e voltou atrás em relação ao PIX. A UNIÃO FAZ A FORÇA!



Não se deixem enganar. Enquanto esse DESgoverno estiver no poder, o Brasil não terá paz!#foralula #imPIXmanJÁ — Carla Zambelli (@Zambelli2210) January 15, 2025

O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) também celebrou o recuo do governo federal e disse que a decisão é uma vitória da pressão popular.

Vitória da pressão popular. Temos de continuar vigilantes para as próximas pautas: taxação de redes sociais e volta do imposto sindical. pic.twitter.com/xXoduwLsGd — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) January 15, 2025

O senador Jorge Seif (PL-RJ), ex ministro de Bolsonaro, disse que o Pix é uma conquista do governo Bolsonaro e questionou a razão do governo revogar a medida. "O governo tentou esconder, dizendo que o que falamos era mentira. Se era mentira, por quê revogar? Prova de que sempre estivemos certos. O PIX é uma conquista deixada por Bolsonaro ao povo e não vamos permitir mudanças", publicou no X.

O também senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que o governo de Lula é uma piada e disse sentir saudades de Bolsonaro como presidente. "Lula 3 consegue ser uma piada ainda maior que Dilma 2. Com medidas atabalhoadas e a recusa de adotar reformas estruturantes, o governo mostra que só pensa em arrecadar, e que nunca terá a confiança do povo. Por isso, a sanha de censurar as redes sociais", escreveu no X.

Outros parlamentares de direita comemoraram a revogação da medida e atribuíram o recuo do governo a um vídeo do Nikolas Ferreira criticando a fiscalização do pix, que teve mais de 150 milhões de visualizações.

Gustavo Gayer (PL-GO) gravou um vídeo dizendo que o governo sofreu uma derrota vergonhosa.

URGENTE!!!! LULA sai DERROTADO e REVOGA a fiscalização do PIX. VITÓRIA DO BRASIL!!!!!

Por isso eles precisam tanto censurar as redes sociais pic.twitter.com/lSan9w9c3w — Gustavo Gayer (@GayerGus) January 15, 2025

O ministro da Economia Fernando Haddad disse nesta quarta-feira que nunca houve intenção de taxar o Pix e que o governo vai soltar uma nota provisória para garantir que não terá taxação sobre essa modalidade de pagamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Haddad ainda afirmou que o governo vai acionar a Justiça contra quem está propagando fake news sobre a taxação do Pix.

Entenda o caso

No início do mês, a Receita Federal atualizou as normas para monitoramento de transações financeiras, a fim de impedir a sonegação fiscal. As novas regras estabeleciam o monitoramento de movimentações acima de R$ 5 mil por mês para pessoas físicas e R$ 15 mil para as jurídicas.

O Pix seria incluído nessa atualização, assim como os cartões que, segundo a Receita, já eram monitorados em movimentações acima de R$ 2 mil para pessoa física e R$ 6 mil para pessoa jurídica.

Fake news se espalharam nas redes sociais de que o governo estaria querendo taxar os pequenos comerciantes e pessoas mais pobres, apesar de que as autoridades afirmarem que não era o caso.

Após a repercussão negativa, as regras antigas de fiscalização voltaram a valer (R$ 2 mil para pessoas físicas e R$ 6 mil para jurídicas em cartões ou depósito bancário).