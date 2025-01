Cartão de crédito e Pix: receita passa a receber dados sobre transações acima de R$ 5 mil

No primeiro semestre de 2024, o valor movimentado em meios eletrônicos de pagamento no Brasil bateu os R$ 2 trilhões, quantia 11,2% maior que a do mesmo período no ano anterior. Os dados são da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços). Foto: Imagem de Memed_Nurrohmad por Pixabay