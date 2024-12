O vereador Pablo Almeida (PL), o vereador mais votado da história de Belo Horizonte, agradeceu o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de quem era assessor e que foi seu cabo eleitoral durante a campanha. Ele ainda reclamou que a direita vem sendo perseguida, segundo sua avaliação, e que isso é ruim para a democracia.

"Agradeço a confiança do deputado Nikolas, que poderia escolher qualquer nome, mas me escolheu para ser a continuidade daquele excelente trabalho que ele já vinha fazendo e também a extensão do seu mandato", afirmou o parlamentar, durante o evento de diplomação dos eleitos realizado nesta quarta-feira (18/12), no Minascentro, na Região Centro-Sul de BH.

Almeida, que foi votado por 39.960 eleitores, reforçou seu compromisso com a defesa da família, liberdade e empreendedorismo na capital mineira. O mandato dele no legislativo municipal vai até o fim de 2028.

O futuro parlamentar alegou que políticos de direita vem sendo perseguidos, mas celebrou que o Partido Liberal fez a maior bancada da Câmara de BH.

"A gente tem visto que várias personalidades, somente do campo da direita, têm sido muito perseguidas no nosso país. Quem perde com isso não é a direita, quem perde com isso é a própria democracia. A gente luta em favor da liberdade e da democracia", afirmou. Pablo Almeida não especificou quem seriam os perseguidos nem o que seria a perseguição.

Além do ex-assessor de Nikolas Ferreira, o partido elegeu o ex-assessor de Bruno Engler (PL), Vile; Uner Augusto; Cláudio do Mundo Novo; Sargento Jalyson; e Marilda Portela.



O prefeito Fuad Noman (PSD), que foi reeleito, acabou não comparecendo à solenidade devido aos recentes problemas de saúde. No momento, ele está em casa se recuperando da pneumonia e sinusite que o fez ser internado no hospital Mater Dei.