O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria agenda cheia nos próximos dias e na semana que vem, segundo a agenda presidencial prevista. Entre os destaques de compromissos estavam o encontro com o presidente da Eslováquia, nesta terça-feira (10/12), e outros encontros econômicos e institucionais.

Nesta quarta-feira (11/12), Lula participaria de cerimônia do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, junto ao Ministério da Educação. A premiação, dividida em ouro, prata e bronze será distribuída a entes federados com boas práticas na iniciativa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Já na quinta-feira (12/12), o presidente participaria das discussões do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, apelidado de "Conselhão". A pauta econômica travada no Congresso, por conta das emendas parlamentares, também deveria ser negociada nos próximos dias, além da Reforma Tributária e orçamento do ano que vem.

Ainda não há informação se o vice-presidente, Geraldo Alckmin, vai assumir as agendas da semana, já que o presidente não deve retornar até, pelo menos, a próxima segunda-feira, de acordo com os médicos.

De acordo com a assessoria de imprensa, a agenda do selo de alfabetização foi adiada. Também nesta quarta-feira, está marcado a posse do ministro do Tribunal de contas da União (TCU), Vital do Rego, onde Alckmin vai representar Lula.

O vice-presidente também deverá representar Lula na reunião do Conselhão, na quinta-feira.

Na próxima semana, o Lula faria uma reunião ministerial de encerramento de ano, no dia 19, e participaria, como tradicionalmente o faz, do Natal dos catadores, em São Paulo, no dia 20. No entanto, ainda não se sabe se ele estará apto a voltar ao trabalho.

A assessoria do presidente ainda afirmou que ele passaria o Natal em Brasília e viajaria no ano-novo. No entanto, com a situação de saúde, não se sabe o que será decidido.