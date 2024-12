Os impactos das mudanças climáticas e as possíveis medidas para mitigá-los estão no centro do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação. A iniciativa, de acordo com a casa parlamentar, visa apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras criadas por startups que possam trazer benefícios à população.

As dez propostas ganhadoras, escolhidas em um total de 117 inscritas, receberam a honraria em uma solenidade no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na tarde desta segunda-feira (9/12). Além do troféu, os vencedores embolsaram um valor de R$ 60 mil para incrementar o desenvolvimento do projeto.





O prêmio é concedido em parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-Tec) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um condomínio de empresas e centros de pesquisa de novas tecnologias.

O CEO da entidade, professor Marco Aurélio Crocco, destaca a importância de enfrentar as questões climáticas. “É muito relevante, porque não só são soluções que ajudam a combater as questões da mudança climática como também são soluções que podem vir a apontar novas legislações no futuro”, diz.





Crocco ainda acrescentou que a BH-Tec pode ajudar no desenvolvimento dos projetos, que ainda estão em fases iniciais. A ideia é que eles possam entrar em ação o mais rapidamente possível. "A gente acelera esse projeto, até que elas (as empresas criadoras) tenham essa solução mais amadurecida, inclusive com uma prova já feita, para que ela possa ir ao mercado", explica.





Thaís Cardoso Franco, CEO e cofundadorada Quasar Space, que ficou em primeiro lugar entre os dez premiados, salientou que as chuvas extremas, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas, aumentam a quantidade de locais propensos a deslizamentos ou inundações: o projeto dela é de uma plataforma para monitorar, ranquear e mapear essas áreas. “A cada 30 minutos, o governo vai receber informações das áreas de risco e, assim, conseguir salvar vidas agindo preditivamente”, afirma.





Vitória Jacomelli Baratella, engenheira eletrônica e sócia da Asthon Tecnologia Ltda, que ficou em oitavo lugar no Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação com um projeto de sensores para monitoramento hidrológico, pontua que os incentivos são importantes, uma vez que ainda há muita evolução a vir pela frente. A proposta dela surgiu de um projeto de iniciação científica na Universidade Federal de Itajubá (Unifei). “A gente fica muito feliz em ver que a pesquisa saiu de uma universidade federal e foi, realmente, utilizada em prol da população”, ressalta.

O papel do conhecimento acadêmico também foi citado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. "Temos que envolver as universidades e envolvemos praticamente todas nessa discussão, a sociedade, em mais de sete encontros regionais, mas também a inovação e tecnologia são fundamentais”, opina.

O parlamentar também citou a importância de se debater os efeitos da crise climática. “Esse é o principal tema que o mundo está discutindo,” conclui.





Projetos premiados