O corpo de Francisco Wanderley Luíz, conhecidos pelo apelido de Tio França, que em 13 de novembro realizou um atentado a bomba na área externa do Supremo Tribunal Federal (STF), foi liberado, nesta quinta-feira (5/12), pela área de medicina legal do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, de acordo com fontes na corporação.

O corpo está à disposição para ser recolhido pela família. A perícia feita pela Polícia Federal após a morte descartou que ele tenha sido atingido por um tiro.

Os peritos concluíram que a morte foi provocada por traumatismo encefálico, resultante de uma explosão na região da cabeça do homem. Um dos artefatos que estavam com ele explodiu durante o ataque, fazendo com que ele fosse a única vítima do ataque.

Os policiais ainda avaliam se Tio França agiu sozinho e quais seriam as motivações. Ele adquiriu fogos usados em shows pirotécnicos em uma loja de Ceilândia. Ele também tinha alugado uma casa na região, onde instalou uma bomba que explodiu assim que um robô da Polícia Militar entrou na residência.

A suspeita é de que a explosão seria uma emboscada, pois o acusado imaginava que equipes policiais iriam na casa dele após o ataque realizado contra a suprema corte. A mulher dele, Daiane Dias, que estava internada no Hospital Tereza Ramos, em Lages, em Santa Catarina, morrei em razão de um incêndio que atingiu a casa dela.

