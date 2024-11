O EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas, deste sábado (30/11), recebe o prefeito eleito Paulo Sérgio (PP), de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Sucessor do atual prefeito Odelmo Leão (PP), Paulo Sérgio foi eleito em primeiro turno na segunda maior cidade de Minas Gerais, com 52,16% dos votos. Em conversa com o apresentador Benny Cohen, ele defendeu uma continuidade dos projetos da cidade polo do Triângulo Mineiro.

Paulo Sérgio se disse comprometido com a dinâmica da economia local e garante que vai terminar todas as obras em andamento. Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador Romeu Zema (Novo), o prefeito eleito também pregou um relacionamento pragmático com o governo do presidente Lula (PT).

A entrevista vai ao ar às 19h30 em dois blocos e com um terceiro exclusivo para o youtube do Portal UAI. No domingo, o leitor do Estado de Minas pode conferir a conversa na íntegra no site e na edição impressa do jornal.



