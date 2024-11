Uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral, protocolada em 27 de novembro, está questionando a validade das eleições realizadas em Ibertioga, na Região do Campo das Vertentes, no último dia 6 de outubro. O processo, que tramita na 24ª Zona Eleitoral de Barbacena, aponta irregularidades como compra de votos e transporte irregular de eleitores, o que pode levar à anulação do pleito.

A ação foi movida por Ronaldo Ramos da Silva (PSD), candidato derrotado nas eleições, que alega que a diferença de apenas oito votos entre ele e o vencedor, José Francisco Rodrigues de Almeida, o Juquinha (União), foi influenciada por práticas ilícitas. Dentre as evidências apresentadas, estão áudios, vídeos e comprovantes de pagamento via PIX, que, segundo o autor, comprovam a manipulação do processo eleitoral.

De acordo com Ronaldo, que concorreu pela Coligação "Força do Povo, Trabalho, Experiência e Justiça", as práticas ilegais ocorreram tanto durante a campanha quanto no dia da eleição. "Houve compra de votos e uma série de ações para manipular a vontade popular", afirmou.

O advogado de Ronaldo, Diego de Araújo Lima, detalhou que as provas reunidas no processo, como transações financeiras e a distribuição de camisas no dia da eleição, configuram captação ilícita de sufrágio. "A diferença mínima de votos evidencia a interferência dessas práticas no resultado da eleição", destacou Lima.

Outro ponto abordado na ação é o uso de veículos identificados com a campanha do candidato eleito para transportar eleitores, o que também é caracterizado como prática irregular. A participação de familiares do candidato eleito, como o filho do vice-prefeito, também é mencionada como evidência de favorecimento indevido.

A advogada Maria Fernanda Rosa, que também representa Ronaldo, destacou que o uso de recursos públicos e a promessa de benefícios a eleitores são violação das normas eleitorais. "O objetivo é garantir a transparência e a equidade do pleito, princípios fundamentais para o processo democrático", afirmou Rosa.

O processo conta com mais de 30 documentos anexados e aguarda uma decisão da Justiça Eleitoral, que pode levar à anulação da eleição e à inelegibilidade dos candidatos eleitos. A defesa de Ronaldo sustenta que as irregularidades comprometem a integridade do pleito e a confiança do eleitorado.

A disseminação de fake news durante a campanha também é uma das questões levantadas. Segundo Diego de Araújo Lima, as informações falsas associadas ao adversário prejudicaram a decisão informada dos eleitores. "A Justiça Eleitoral deve tratar essas questões com seriedade para proteger a soberania popular", afirmou o advogado.

O processo segue concluso para julgamento, e a decisão da Justiça Eleitoral poderá ter um impacto significativo na política local de Ibertioga. Caso as irregularidades sejam confirmadas, a eleição poderá ser anulada, e os candidatos eleitos poderão ser declarados inelegíveis.

A reportagem entrou em contato com o prefeito eleito, Juquinha, que, por meio de sua assessoria, informou que "até o momento, o prefeito não foi formalmente notificado sobre a existência da ação e se manifestará, por meio de seus advogados, nos autos."